Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E
Материнская плата MSI на современном чипсете AMD B850 отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и гибкость. Форм-фактор ATX означает, что у вас будет достаточно места для сборки мощной системы, при этом плата остаётся компактной: ширина 24,4 см и высота 30,5 см не займут лишнего пространства в корпусе. Четыре слота для оперативной памяти с поддержкой DDR5 и максимальной частотой до 8200 МГц открывают путь к сверхбыстрому отклику и масштабируемости — максимально можно установить до внушительных 256 ГБ. Два удобных слота M.2 позволят эффективно расширять хранилище, а встроенный Wi-Fi обеспечит быструю и стабильную работу в сети без лишних проводов. Плата оснащена современным Socket AM5 и поддержкой PCI Express 4.0, что гарантирует отличную совместимость с новейшими комплектующими. Решение для тех, кто строит актуальный и производительный ПК.
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