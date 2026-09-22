Материнская плата Asus Prime H810M-A-CSM LGA1851
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718683
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х28
Вес, кг.
10.26
Описание товара Материнская плата Asus Prime H810M-A-CSM LGA1851
Материнская плата Asus Prime H810M-A-CSM LGA1851
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Материнская плата Asus Prime H810M-A-CSM LGA1851
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