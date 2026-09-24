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Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка

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Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 1
Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 2
Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 3
Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гарик Сукачев
Альбом (сингл)
Третья Чаша
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 1
  • Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 2
  • Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 3
  • Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гарик Сукачев
Альбом (сингл)
Третья Чаша
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Оборотень С Гитарой, Watch TV, IKEЯ, Плачь, Третья Чаша, О Чём Поёт Гитара..., Белые Дороги, Иероглифы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка

«Третья Чаша» — последний студийный альбом, записанный рок-группой Неприкасаемые.

Отзывы о товаре Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гарик Сукачев
Альбом (сингл)
Третья Чаша
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Оборотень С Гитарой, Watch TV, IKEЯ, Плачь, Третья Чаша, О Чём Поёт Гитара..., Белые Дороги, Иероглифы
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Третья Чаша» — последний студийный альбом, записанный рок-группой Неприкасаемые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гарик Сукачев - Третья Чаша (4680068806101) виниловая пластинка – стоимость товара 3050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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