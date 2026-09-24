Top.Mail.Ru
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Сестра Хаос
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Сестра Хаос
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
500, Брод, Нога Судьбы, Растаманы из Глубинки, Брат Никотин, Слишком Много Любви, Псалом 151, Кардиограмма, Северный Цвет
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Купить виниловую пластинку Аквариум / Сестра хаос (red vinyl) (lp) - это прекрасная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных альбомов. Альбом "Сестра хаос" от группы Аквариум - это яркий представитель русского рока, который поразит вас своей энергетикой и оригинальностью. На этой виниловой пластинке Аквариум демонстрирует свою уникальность и неповторимый стиль. "Сестра хаос" - это смесь различных жанров и экспериментов, которая создает впечатляющую атмосферу и заставляет задуматься. Красный винил делает эту пластинку еще более привлекательной и особенной. Он подчеркивает характер и настроение музыки, создавая визуальное и звуковое сопровождение друг другу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Аквариум / Сестра хаос (red vinyl) (lp) и насладиться проникновенными текстами, потрясающей музыкой и неповторимым исполнением группы Аквариум. Это обязательное приобретение для всех, кто ценит высокое качество музыки и душевную глубину.

Отзывы о товаре Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Сестра Хаос
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
500, Брод, Нога Судьбы, Растаманы из Глубинки, Брат Никотин, Слишком Много Любви, Псалом 151, Кардиограмма, Северный Цвет
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Купить виниловую пластинку Аквариум / Сестра хаос (red vinyl) (lp) - это прекрасная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных альбомов. Альбом "Сестра хаос" от группы Аквариум - это яркий представитель русского рока, который поразит вас своей энергетикой и оригинальностью. На этой виниловой пластинке Аквариум демонстрирует свою уникальность и неповторимый стиль. "Сестра хаос" - это смесь различных жанров и экспериментов, которая создает впечатляющую атмосферу и заставляет задуматься. Красный винил делает эту пластинку еще более привлекательной и особенной. Он подчеркивает характер и настроение музыки, создавая визуальное и звуковое сопровождение друг другу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Аквариум / Сестра хаос (red vinyl) (lp) и насладиться проникновенными текстами, потрясающей музыкой и неповторимым исполнением группы Аквариум. Это обязательное приобретение для всех, кто ценит высокое качество музыки и душевную глубину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Сестра Хаос (Red Vinyl) (4680068803414) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...