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Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка

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Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 11
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 12
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 13
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 14
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 15
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 16
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 17
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 18
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 19
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 20
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 21
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 11
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 12
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 13
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 14
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 15
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 16
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 17
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 18
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 19
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 20
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 21
  • Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In the Presence of Enemies (Part 1), Forsaken, Constant Motion, The Dark Eternal Night, Repentance, Prophets of War, The Ministry of Lost Souls, In the Presence of Enemies (Part 2)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка

Systematic Chaos — девятый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедший в 2007 году Издание на прозрачном виниле. Альбом достиг вершины двадцатки лучших в чартах продаж восьми стран; кроме того, альбом достиг девятнадцатой позиции в Billboard 200 став самым высоко оцененным альбомом Dream Theater в США до выхода Black Clouds & Silver Linings (2009). Критики приняли альбом в целом положительно; Джон Эрдли из MetalReview.com назвал группу «возможно, самой последовательной группой во всей индустрии прогрессив- рока / метала».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In the Presence of Enemies (Part 1), Forsaken, Constant Motion, The Dark Eternal Night, Repentance, Prophets of War, The Ministry of Lost Souls, In the Presence of Enemies (Part 2)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Systematic Chaos — девятый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедший в 2007 году Издание на прозрачном виниле. Альбом достиг вершины двадцатки лучших в чартах продаж восьми стран; кроме того, альбом достиг девятнадцатой позиции в Billboard 200 став самым высоко оцененным альбомом Dream Theater в США до выхода Black Clouds & Silver Linings (2009). Критики приняли альбом в целом положительно; Джон Эрдли из MetalReview.com назвал группу «возможно, самой последовательной группой во всей индустрии прогрессив- рока / метала».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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