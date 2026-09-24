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Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Ocean Drive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка - фото 1
  • Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718144
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Загружаем...
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Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520241328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Ocean Drive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Lifted, Heavenly, Loving Every Minute, Ocean Drive, The Way You Are, Keep Remembering, Sweetest Operator, What Could Be Better, Beautiful Night, Goodbye Heartbreak
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка

«Ocean Drive», дебютный альбом горячо любимой группы Lighthouse Family, ставший мультиплатиновым, впервые выходит на виниле. Изначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в сентябре 1995 года, альбом достиг третьего места в британских чартах и ??породил четыре сингла, вошедших в топ-20. Эта версия отпечатана на высококачественном 180-граммовом чёрном виниле. Группа Lighthouse Family образовалась в Ньюкасле, когда клавишник Пол Такер и вокалист Тунде Байеву были студентами. Взяв своё название от маяков в Уитли-Бей и Тайнмуте, они начали создавать лёгкие поп-соул-песни. Подписав контракт с лейблом Polydor в 1993 году, группа работала с лучшими сессионными музыкантами над записью своего дебютного альбома. Ocean Drive стал олицетворением медленного горения: после первого релиза он прошёл довольно успешно, о чём свидетельствуют 61-е и 24-е места первых синглов. Однако, когда Lifted был переиздан синглом в феврале 1996 года, альбом взлетел до небес, попав в тройку лучших и продолжая восхождение с каждым новым синглом (заглавный трек Goodbye Heartbreak and Loving Every Minute ), что привело к тому, что он продержался в чартах целых 154 недели.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520241328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lighthouse Family
Альбом (сингл)
Ocean Drive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Lifted, Heavenly, Loving Every Minute, Ocean Drive, The Way You Are, Keep Remembering, Sweetest Operator, What Could Be Better, Beautiful Night, Goodbye Heartbreak
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Ocean Drive», дебютный альбом горячо любимой группы Lighthouse Family, ставший мультиплатиновым, впервые выходит на виниле. Изначально выпущенный на лейбле Wildcard / Polydor Records в сентябре 1995 года, альбом достиг третьего места в британских чартах и ??породил четыре сингла, вошедших в топ-20. Эта версия отпечатана на высококачественном 180-граммовом чёрном виниле. Группа Lighthouse Family образовалась в Ньюкасле, когда клавишник Пол Такер и вокалист Тунде Байеву были студентами. Взяв своё название от маяков в Уитли-Бей и Тайнмуте, они начали создавать лёгкие поп-соул-песни. Подписав контракт с лейблом Polydor в 1993 году, группа работала с лучшими сессионными музыкантами над записью своего дебютного альбома. Ocean Drive стал олицетворением медленного горения: после первого релиза он прошёл довольно успешно, о чём свидетельствуют 61-е и 24-е места первых синглов. Однако, когда Lifted был переиздан синглом в феврале 1996 года, альбом взлетел до небес, попав в тройку лучших и продолжая восхождение с каждым новым синглом (заглавный трек Goodbye Heartbreak and Loving Every Minute ), что привело к тому, что он продержался в чартах целых 154 недели.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Lighthouse Family - Ocean Drive (0805520241328) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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