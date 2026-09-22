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Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка

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Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 1
Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 2
Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Witching Hour
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 1
  • Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 2
  • Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718035
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Характеристики

Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003171014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Witching Hour
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
High Rise, Destroy Everything You Touch, International Dateline, Soft Power, CMYK, AMTV, Sugar, Fighting In Built Up Areas, The Last One Standing, Weekend, Beauty*2, Whitelightgenerator, All the Way...
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: High Rise, Destroy Everything You Touch, International Dateline, Soft Power, CMYK, AMTV, Sugar, Fighting In Built Up Areas, The Last One Standing, Weekend, Beauty*2, Whitelightgenerator, All the Way...



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ladytron - Witching Hour (20Th Anniversary) (0067003171014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003171014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ladytron
Альбом (сингл)
Witching Hour
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
High Rise, Destroy Everything You Touch, International Dateline, Soft Power, CMYK, AMTV, Sugar, Fighting In Built Up Areas, The Last One Standing, Weekend, Beauty*2, Whitelightgenerator, All the Way...
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: High Rise, Destroy Everything You Touch, International Dateline, Soft Power, CMYK, AMTV, Sugar, Fighting In Built Up Areas, The Last One Standing, Weekend, Beauty*2, Whitelightgenerator, All the Way...


Теги товара: Limited Edition
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