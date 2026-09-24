The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 717698
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Psykick Dancehall, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, A Figure Walks, Written-By – Smith*, Printhead, Written-By – Smith*, Dice Man, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Before The Moon Falls, Written-By – The Fall, Your Heart Out, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Muzorewi's Daughter, Written-By – Carroll*, Smith*, Flat Of Angles, Written-By – The Fall, Choc-Stock, Written-By – Scanlan*, Smith*, Spectre Vs. Rector, Written-By – Smith*, The Fall, Put Away, Written-By – Smith*
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка
Второй студийный альбом группы The Fall, переизданный здесь для The Fall Sound Archive на черном 12-дюймовом виниле. Группа The Fall, основанная единственным постоянным участником Марком Э. Смитом, образовалась в Манчестере в 1976 году и была одной из самых известных пост-панк групп в мире. В музыкальном плане за эти годы произошло несколько стилистических изменений, но ее часто характеризовали резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929174498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Dragnet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Psykick Dancehall, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, A Figure Walks, Written-By – Smith*, Printhead, Written-By – Smith*, Dice Man, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Before The Moon Falls, Written-By – The Fall, Your Heart Out, Written-By – Scanlan*, Riley*, Smith*, Muzorewi's Daughter, Written-By – Carroll*, Smith*, Flat Of Angles, Written-By – The Fall, Choc-Stock, Written-By – Scanlan*, Smith*, Spectre Vs. Rector, Written-By – Smith*, The Fall, Put Away, Written-By – Smith*
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Fall Sound Archive
Страна производитель
Великобритания
Второй студийный альбом группы The Fall, переизданный здесь для The Fall Sound Archive на черном 12-дюймовом виниле. Группа The Fall, основанная единственным постоянным участником Марком Э. Смитом, образовалась в Манчестере в 1976 году и была одной из самых известных пост-панк групп в мире. В музыкальном плане за эти годы произошло несколько стилистических изменений, но ее часто характеризовали резкое гитарное звучание и частое использование повторов, всегда подкрепленное характерным вокалом Смита и зачастую загадочными текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
The Fall - Dragnet (5013929174498) виниловая пластинка – стоимость товара 4430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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