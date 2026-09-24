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Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 2
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 3
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 4
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 5
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 6
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 7
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 8
Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Covered
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 6
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 7
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 8
  • Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547245717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Covered
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Robert Glasper Trio*–I Don't Even Care, The Robert Glasper Trio*–Reckoner, The Robert Glasper Trio*–Barangrill, The Robert Glasper Trio*–In Case You Forgot, The Robert Glasper Trio* Speacial Appearance By Musiq Soulchild–So Beautiful, The Robert Glasper Trio*–The Worst, The Robert Glasper Trio*–Good Morning, The Robert Glasper Trio*–Stella By Starlight, The Robert Glasper Trio*–Levels, The Robert Glasper Trio* Featuring Harry Belafonte–Got Over, The Robert Glasper Trio* Special Appearances B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка

Альбом американского джазового пианиста и продюсера Robertа Glasperа.

Отзывы о товаре Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547245717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Covered
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Robert Glasper Trio*–I Don't Even Care, The Robert Glasper Trio*–Reckoner, The Robert Glasper Trio*–Barangrill, The Robert Glasper Trio*–In Case You Forgot, The Robert Glasper Trio* Speacial Appearance By Musiq Soulchild–So Beautiful, The Robert Glasper Trio*–The Worst, The Robert Glasper Trio*–Good Morning, The Robert Glasper Trio*–Stella By Starlight, The Robert Glasper Trio*–Levels, The Robert Glasper Trio* Featuring Harry Belafonte–Got Over, The Robert Glasper Trio* Special Appearances B
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового пианиста и продюсера Robertа Glasperа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Covered (0602547245717) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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