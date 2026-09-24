Future - Future (0196588019319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
FUTURE
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717335
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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588019319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
FUTURE
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rent Money, Good Dope, Zoom, Draco, Super Trapper, POA, Mask Off, High Demand, Outta Time, Scrape, I'm So Groovy, Might As Well, Poppin' Tags, Massage in My Room, Flip, When I Was Broke, Feds Did a Sweep, Used to This (Feat. Drake), Mask Off (Feat. Kendrick Lamar), Extra Luv (Feat. YG)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Future - Future (0196588019319) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rent Money, Good Dope, Zoom, Draco, Super Trapper, POA, Mask Off, High Demand, Outta Time, Scrape, I'm So Groovy, Might As Well, Poppin' Tags, Massage in My Room, Flip, When I Was Broke, Feds Did a Sweep, Used to This (Feat. Drake), Mask Off (Feat. Kendrick Lamar), Extra Luv (Feat. YG)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588019319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
FUTURE
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rent Money, Good Dope, Zoom, Draco, Super Trapper, POA, Mask Off, High Demand, Outta Time, Scrape, I'm So Groovy, Might As Well, Poppin' Tags, Massage in My Room, Flip, When I Was Broke, Feds Did a Sweep, Used to This (Feat. Drake), Mask Off (Feat. Kendrick Lamar), Extra Luv (Feat. YG)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rent Money, Good Dope, Zoom, Draco, Super Trapper, POA, Mask Off, High Demand, Outta Time, Scrape, I'm So Groovy, Might As Well, Poppin' Tags, Massage in My Room, Flip, When I Was Broke, Feds Did a Sweep, Used to This (Feat. Drake), Mask Off (Feat. Kendrick Lamar), Extra Luv (Feat. YG)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Future - Future (0196588019319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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