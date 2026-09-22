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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
20000 Па
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717121
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
20000 Па
Уровень шума, дБ
54
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
35
Время зарядки, мин
360
Ширина базовой станции, мм
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х42
Вес, кг.
16

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)

Робот-пылесос Xiaomi представляет собой современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря своему элегантному белому дизайну, он гармонично вписывается в любой интерьер. Устройство весит всего 3,97 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки между различными помещениями. Одной из отличительных характеристик данного робота является его емкий аккумулятор на 5200 мА·ч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Полная зарядка занимает около 360 минут, после чего робот готов к новым вызовам. Xiaomi предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает этот робот универсальным инструментом для поддержания порядка. Уровень шума при работе составляет всего 54 дБ, что позволяет использовать его даже ночью, не беспокоя других членов семьи. С технологической стороны робот поддерживает интеграцию с системами «Умный дом», такими как Google Home и Умный дом Яндекса, что повышает его удобство использования. Встроенные голосовые помощники Алиса и Google Ассистент открывают перед пользователями новые возможности управления устройством. Особое внимание заслуживает наличие станции самоочистки с объемом пылесборника в 4000 мл, что значительно упрощает обслуживание робота. Встроенный мощный мотор с потребляемой мощностью в 35 Вт эффективно справляется с уборкой различных напольных покрытий. Ширина робота-пылесоса составляет 430 мм, в то время как ширина базовой станции немного меньше и равна 360 мм. Это позволяет устройству эффективно маневрировать и занимать минимум пространства в квартире. Произведенный в Китае, этот робот-пылесос подтверждает высокое качество продукции бренда Xiaomi, предлагая оптимальное сочетание производительности, удобства использования и современных технологий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro (BHR07WFEU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
20000 Па
Уровень шума, дБ
54
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью, функция полотера
Работа в системе «Умный дом»
Google Home, Умный дом Яндекса
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
35
Время зарядки, мин
360
Ширина базовой станции, мм
360
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi представляет собой современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря своему элегантному белому дизайну, он гармонично вписывается в любой интерьер. Устройство весит всего 3,97 кг, что делает его достаточно легким для транспортировки между различными помещениями. Одной из отличительных характеристик данного робота является его емкий аккумулятор на 5200 мА·ч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Полная зарядка занимает около 360 минут, после чего робот готов к новым вызовам. Xiaomi предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает этот робот универсальным инструментом для поддержания порядка. Уровень шума при работе составляет всего 54 дБ, что позволяет использовать его даже ночью, не беспокоя других членов семьи. С технологической стороны робот поддерживает интеграцию с системами «Умный дом», такими как Google Home и Умный дом Яндекса, что повышает его удобство использования. Встроенные голосовые помощники Алиса и Google Ассистент открывают перед пользователями новые возможности управления устройством. Особое внимание заслуживает наличие станции самоочистки с объемом пылесборника в 4000 мл, что значительно упрощает обслуживание робота. Встроенный мощный мотор с потребляемой мощностью в 35 Вт эффективно справляется с уборкой различных напольных покрытий. Ширина робота-пылесоса составляет 430 мм, в то время как ширина базовой станции немного меньше и равна 360 мм. Это позволяет устройству эффективно маневрировать и занимать минимум пространства в квартире. Произведенный в Китае, этот робот-пылесос подтверждает высокое качество продукции бренда Xiaomi, предлагая оптимальное сочетание производительности, удобства использования и современных технологий.
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Отзывы


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