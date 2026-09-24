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Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка

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Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 1
Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 2
Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 1
  • Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 2
  • Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929635937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929635937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
Astounding Sounds, Amazing Music
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reefer Madness, Steppenwolf, City Of Lagoons, The Aubergine That Ate Rangoon, Kerb Crawler, Kadu Flyer, Chronoglide Skyway


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hawkwind - Astounding Sounds, Amazing Music (5013929635937) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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