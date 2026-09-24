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Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка

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Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Ждамиров
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Ждамиров
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
А я несу тебе цветы, А ты прости меня, Огонёчек, Прощальная осень, В чужие края, За прошлое прости, Не плачь, Я вернусь, Ой, денёк, Кольщик
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка

Владимир Ждамиров – исполнитель «блатной» песни. Многие меломаны запомнили его в качестве фронтмена знаменитой «Бутырки».



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Владимир Ждамиров
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Шансон
Трек-лист
А я несу тебе цветы, А ты прости меня, Огонёчек, Прощальная осень, В чужие края, За прошлое прости, Не плачь, Я вернусь, Ой, денёк, Кольщик
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Описание
Владимир Ждамиров – исполнитель «блатной» песни. Многие меломаны запомнили его в качестве фронтмена знаменитой «Бутырки».


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Ждамиров - Лучшие Песни (4680068806033) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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