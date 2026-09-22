Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 25л. 900Вт черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 25л. 900Вт черная
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 с классическим черным цветом лицевой панели хорошо впишется в интерьер любой кухни и позволит в два счета разогреть порцию еды. Внутренний объем модели равен 25 л, что позволит расположить в ней на 31.5-сантиметровом поддоне блюдо в тарелке внушительных размеров. За счет покрытия стенок биокерамической эмалью с очищением их поверхности от накопившихся в процессе разогрева загрязнений не возникнет никаких проблем. Мощность микроволн, достигающая 900 Вт, способствует безопасному и равномерному разогреванию блюда со всех сторон. Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MB0 предусматривает в своем функционале режим разморозки, который поможет быстро подготовить ингредиенты к готовке, если вы только что достали их из морозильной камеры. Устройство можно использовать не только для разогрева, но и для полноценного приготовления блюд благодаря наличию нескольких автопрограмм. Удобная кнопочная панель управления позволит быстро задать нужные настройки работы.
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