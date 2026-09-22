Индукционная варочная панель Bosch PUE64KBB5E черная
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Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716886
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Характеристики
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49-50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583x55x513 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х60х12
Вес, кг.
11.9
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PUE64KBB5E черная
Встраиваемая индукционная варочная панель Bosch PUE64KBB5E выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорной панелью управления TouchSelect. Функция ReStart сохранит прежние настройки после выключения, если вы включите панель через 4 секунды. QuickStart распознает посуду и выберет автоматически зону нагрева.
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Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56х49-50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
583x55x513 мм
Страна производитель
Германия
Встраиваемая индукционная варочная панель Bosch PUE64KBB5E выполнена из стеклокерамики черного цвета с сенсорной панелью управления TouchSelect. Функция ReStart сохранит прежние настройки после выключения, если вы включите панель через 4 секунды. QuickStart распознает посуду и выберет автоматически зону нагрева.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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