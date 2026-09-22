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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7

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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716727
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
2.53

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 представляет собой современную и мощную основу для сборки высокопроизводительных ПК на базе новейших процессоров AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от топовых видеокарт и сверхбыстрых накопителей, а также для создателей контента и профессионалов, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом. Эта плата станет отличным выбором для энтузиастов, собирающих систему с нуля на сокете AM5 и ориентированных на процессоры AMD Ryzen серии 9000, обеспечивая запас производительности на годы вперёд.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5 и раскрывающий весь потенциал архитектуры Zen 5. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения. Такой формат является золотой серединой между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощную систему без компромиссов в охлаждении или количестве компонентов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с самой современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Это позволяет достичь высокой пропускной способности, необходимой для требовательных игр и профессиональных приложений. Ключевой особенностью является поддержка интерфейса PCIe 5.0 как для основного слота видеокарты x16, так и для одного из M.2 слотов, что гарантирует максимальную скорость работы с новейшими графическими ускорителями и NVMe SSD. Наличие нескольких слотов M.2 с комплектными радиаторами обеспечивает возможность создания быстрой и объёмной дисковой подсистемы.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является залогом стабильной работы даже при использовании флагманских многоядерных CPU. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и троттлинг под высокими нагрузками. Наличие усиленных разъёмов дополнительного питания CPU (часто 8+8 или 8+4 pin) говорит о готовности платы к обеспечению стабильного питания для процессора в режиме буста и при умеренном ручном разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 соответствует самым современным требованиям, предлагая пользователю максимум возможностей. На задней панели представлено множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2 и универсальный Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet контроллер и, что особенно выделяет модель, встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшие скорости беспроводного соединения. Качественный встроенный аудио кодек дополняет картину, предоставляя чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом X870; плата в первую очередь ориентирована на поколение Ryzen 9000. Важно помнить, что данная платформа работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Для стабильной работы всей системы, особенно с мощным процессором и видеокартой, потребуется качественный блок питания с соответствующими разъёмами для CPU. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса, чтобы обеспечить достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 представляет собой современную и мощную основу для сборки высокопроизводительных ПК на базе новейших процессоров AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от топовых видеокарт и сверхбыстрых накопителей, а также для создателей контента и профессионалов, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом. Эта плата станет отличным выбором для энтузиастов, собирающих систему с нуля на сокете AM5 и ориентированных на процессоры AMD Ryzen серии 9000, обеспечивая запас производительности на годы вперёд.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5 и раскрывающий весь потенциал архитектуры Zen 5. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения. Такой формат является золотой серединой между компактностью и функциональностью, позволяя собрать мощную систему без компромиссов в охлаждении или количестве компонентов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с самой современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Это позволяет достичь высокой пропускной способности, необходимой для требовательных игр и профессиональных приложений. Ключевой особенностью является поддержка интерфейса PCIe 5.0 как для основного слота видеокарты x16, так и для одного из M.2 слотов, что гарантирует максимальную скорость работы с новейшими графическими ускорителями и NVMe SSD. Наличие нескольких слотов M.2 с комплектными радиаторами обеспечивает возможность создания быстрой и объёмной дисковой подсистемы.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является залогом стабильной работы даже при использовании флагманских многоядерных CPU. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективный отвод тепла, предотвращая перегрев и троттлинг под высокими нагрузками. Наличие усиленных разъёмов дополнительного питания CPU (часто 8+8 или 8+4 pin) говорит о готовности платы к обеспечению стабильного питания для процессора в режиме буста и при умеренном ручном разгоне.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов Gigabyte X870 A ELITE WIFI7 соответствует самым современным требованиям, предлагая пользователю максимум возможностей. На задней панели представлено множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2 и универсальный Type-C для подключения периферии и быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet контроллер и, что особенно выделяет модель, встроенный модуль Wi-Fi 7, обеспечивающий минимальные задержки и высочайшие скорости беспроводного соединения. Качественный встроенный аудио кодек дополняет картину, предоставляя чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом X870; плата в первую очередь ориентирована на поколение Ryzen 9000. Важно помнить, что данная платформа работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Для стабильной работы всей системы, особенно с мощным процессором и видеокартой, потребуется качественный блок питания с соответствующими разъёмами для CPU. Учитывайте ATX-размеры платы при выборе корпуса, чтобы обеспечить достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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