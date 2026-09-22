Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7
Материнская плата Asus представляет собой высокопроизводительное решение для современных ПК. Она изготовлена в форм-факторе ATX, что обеспечивает оптимальное размещение компонентов и легкость в установке в большинстве корпусов. Эта плата поддерживает передовой тип памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц и оснащена четырьмя слотами DIMM, что позволяет установить до 256 ГБ оперативной памяти, обеспечивая беспрецедентную производительность для самых требовательных задач. Сочетая в себе чипсет AMD X870 и сокет AM5, плата отлично подходит для новейших процессоров AMD, предоставляя широкие возможности для апгрейда и оптимизации системы. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная модель обеспечивает отличную графическую производительность благодаря версии PCI Express 5.0. Современные функции подключения, включая встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивают быструю и надежную связь с интернетом и другими устройствами без необходимости в дополнительных адаптерах. Эстетика и эргономика материнской платы Asus воплощает в себе продуманный дизайн и высокое качество, за которое этот бренд занимает лидирующие позиции на рынке компьютерных комплектующих. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение жестких стандартов качества. Размеры платы (30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину) делают ее совместимой с большинством современных корпусов формата ATX. Эта плата станет надежной основой для игрового компьютера или рабочей станции, где важны скорость, надежность и широкие возможности для расширения.
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