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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7

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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 1
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 2
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 3
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 4
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 5
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 6
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 7
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 8
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 9
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716685
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Характеристики

Бренд
Asus
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-C 40 Гбит/с, USB Type-A 10 Гбит/с, 3xUSB Type-A 5 Гбит/с, 4xUSB 2.0 Type-A, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb, 3 аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.12

Описание товара Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7

Материнская плата Asus представляет собой высокопроизводительное решение для современных ПК. Она изготовлена в форм-факторе ATX, что обеспечивает оптимальное размещение компонентов и легкость в установке в большинстве корпусов. Эта плата поддерживает передовой тип памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц и оснащена четырьмя слотами DIMM, что позволяет установить до 256 ГБ оперативной памяти, обеспечивая беспрецедентную производительность для самых требовательных задач. Сочетая в себе чипсет AMD X870 и сокет AM5, плата отлично подходит для новейших процессоров AMD, предоставляя широкие возможности для апгрейда и оптимизации системы. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная модель обеспечивает отличную графическую производительность благодаря версии PCI Express 5.0. Современные функции подключения, включая встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивают быструю и надежную связь с интернетом и другими устройствами без необходимости в дополнительных адаптерах. Эстетика и эргономика материнской платы Asus воплощает в себе продуманный дизайн и высокое качество, за которое этот бренд занимает лидирующие позиции на рынке компьютерных комплектующих. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение жестких стандартов качества. Размеры платы (30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину) делают ее совместимой с большинством современных корпусов формата ATX. Эта плата станет надежной основой для игрового компьютера или рабочей станции, где важны скорость, надежность и широкие возможности для расширения.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7




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Характеристики
Бренд
Asus
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
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Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-C 40 Гбит/с, USB Type-A 10 Гбит/с, 3xUSB Type-A 5 Гбит/с, 4xUSB 2.0 Type-A, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb, 3 аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus представляет собой высокопроизводительное решение для современных ПК. Она изготовлена в форм-факторе ATX, что обеспечивает оптимальное размещение компонентов и легкость в установке в большинстве корпусов. Эта плата поддерживает передовой тип памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц и оснащена четырьмя слотами DIMM, что позволяет установить до 256 ГБ оперативной памяти, обеспечивая беспрецедентную производительность для самых требовательных задач. Сочетая в себе чипсет AMD X870 и сокет AM5, плата отлично подходит для новейших процессоров AMD, предоставляя широкие возможности для апгрейда и оптимизации системы. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная модель обеспечивает отличную графическую производительность благодаря версии PCI Express 5.0. Современные функции подключения, включая встроенный модуль Wi-Fi, обеспечивают быструю и надежную связь с интернетом и другими устройствами без необходимости в дополнительных адаптерах. Эстетика и эргономика материнской платы Asus воплощает в себе продуманный дизайн и высокое качество, за которое этот бренд занимает лидирующие позиции на рынке компьютерных комплектующих. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение жестких стандартов качества. Размеры платы (30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину) делают ее совместимой с большинством современных корпусов формата ATX. Эта плата станет надежной основой для игрового компьютера или рабочей станции, где важны скорость, надежность и широкие возможности для расширения.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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