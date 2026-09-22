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Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716683
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.31

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного высокопроизводительного ПК, ориентированного на требовательных геймеров и создателей контента. Она идеально подходит для работы с новейшими процессорами Intel Core Ultra на сокете LGA 1851, обеспечивая стабильную платформу для раскрытия их потенциала в AAA-играх, стриминге, видеомонтаже в 4K и работе с 3D-графикой. Благодаря сбалансированному набору функций, эта плата станет надежным выбором для энтузиастов, которые ищут долговечное и мощное решение без переплаты за избыточные флагманские возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели служит флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Плата оснащена процессорным разъемом LGA 1851, предназначенным исключительно для нового поколения процессоров Intel и несовместимым с предыдущими CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, что в свою очередь обеспечивает превосходную вентиляцию и удобство при монтаже крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность для самых требовательных приложений и игр. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ с возможностью разгона до высоких частот с помощью профилей XMP. Для установки компонентов предусмотрен основной слот для видеокарты PCIe 5.0 x16, а также дополнительные слоты PCIe для карт расширения и несколько высокоскоростных разъемов M.2 для NVMe-накопителей, включая поддержку нового стандарта PCIe 5.0 для самых быстрых SSD на рынке.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность, что является визитной карточкой серии TUF GAMING. Она включает в себя многофазную схему с качественными силовыми каскадами и дросселями, прикрытыми массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая реализация VRM гарантирует стабильное напряжение для мощных процессоров даже при длительных максимальных нагрузках или во время умеренного разгона, а для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI отвечает всем современным требованиям к производительной системе. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а за сетевые подключения отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением этой материнской платы убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как модели для LGA 1700 и более старых разъемов не подойдут. Также необходимо использовать оперативную память стандарта DDR5 и блок питания достаточной мощности с двумя коннекторами 8-pin для питания CPU. Эта модель является отличной платформой для разгона, но ориентирована на стабильную повседневную работу, а не на экстремальные оверклокерские рекорды. Для поддержки новейших процессоров, выпущенных после выхода платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменных утилит Asus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного высокопроизводительного ПК, ориентированного на требовательных геймеров и создателей контента. Она идеально подходит для работы с новейшими процессорами Intel Core Ultra на сокете LGA 1851, обеспечивая стабильную платформу для раскрытия их потенциала в AAA-играх, стриминге, видеомонтаже в 4K и работе с 3D-графикой. Благодаря сбалансированному набору функций, эта плата станет надежным выбором для энтузиастов, которые ищут долговечное и мощное решение без переплаты за избыточные флагманские возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели служит флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Плата оснащена процессорным разъемом LGA 1851, предназначенным исключительно для нового поколения процессоров Intel и несовместимым с предыдущими CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, что в свою очередь обеспечивает превосходную вентиляцию и удобство при монтаже крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность для самых требовательных приложений и игр. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ с возможностью разгона до высоких частот с помощью профилей XMP. Для установки компонентов предусмотрен основной слот для видеокарты PCIe 5.0 x16, а также дополнительные слоты PCIe для карт расширения и несколько высокоскоростных разъемов M.2 для NVMe-накопителей, включая поддержку нового стандарта PCIe 5.0 для самых быстрых SSD на рынке.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность, что является визитной карточкой серии TUF GAMING. Она включает в себя многофазную схему с качественными силовыми каскадами и дросселями, прикрытыми массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая реализация VRM гарантирует стабильное напряжение для мощных процессоров даже при длительных максимальных нагрузках или во время умеренного разгона, а для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI отвечает всем современным требованиям к производительной системе. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а за сетевые подключения отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением этой материнской платы убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как модели для LGA 1700 и более старых разъемов не подойдут. Также необходимо использовать оперативную память стандарта DDR5 и блок питания достаточной мощности с двумя коннекторами 8-pin для питания CPU. Эта модель является отличной платформой для разгона, но ориентирована на стабильную повседневную работу, а не на экстремальные оверклокерские рекорды. Для поддержки новейших процессоров, выпущенных после выхода платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменных утилит Asus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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