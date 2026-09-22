Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного высокопроизводительного ПК, ориентированного на требовательных геймеров и создателей контента. Она идеально подходит для работы с новейшими процессорами Intel Core Ultra на сокете LGA 1851, обеспечивая стабильную платформу для раскрытия их потенциала в AAA-играх, стриминге, видеомонтаже в 4K и работе с 3D-графикой. Благодаря сбалансированному набору функций, эта плата станет надежным выбором для энтузиастов, которые ищут долговечное и мощное решение без переплаты за избыточные флагманские возможности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели служит флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Плата оснащена процессорным разъемом LGA 1851, предназначенным исключительно для нового поколения процессоров Intel и несовместимым с предыдущими CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, что в свою очередь обеспечивает превосходную вентиляцию и удобство при монтаже крупных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность для самых требовательных приложений и игр. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ с возможностью разгона до высоких частот с помощью профилей XMP. Для установки компонентов предусмотрен основной слот для видеокарты PCIe 5.0 x16, а также дополнительные слоты PCIe для карт расширения и несколько высокоскоростных разъемов M.2 для NVMe-накопителей, включая поддержку нового стандарта PCIe 5.0 для самых быстрых SSD на рынке.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность, что является визитной карточкой серии TUF GAMING. Она включает в себя многофазную схему с качественными силовыми каскадами и дросселями, прикрытыми массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая реализация VRM гарантирует стабильное напряжение для мощных процессоров даже при длительных максимальных нагрузках или во время умеренного разгона, а для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов Asus TUF GAMING Z890-PLUS WIFI отвечает всем современным требованиям к производительной системе. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, а за сетевые подключения отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth. Качественный звук обеспечивается современным аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением этой материнской платы убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как модели для LGA 1700 и более старых разъемов не подойдут. Также необходимо использовать оперативную память стандарта DDR5 и блок питания достаточной мощности с двумя коннекторами 8-pin для питания CPU. Эта модель является отличной платформой для разгона, но ориентирована на стабильную повседневную работу, а не на экстремальные оверклокерские рекорды. Для поддержки новейших процессоров, выпущенных после выхода платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменных утилит Asus.