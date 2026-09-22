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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716674
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 4xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks; COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.11

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI является сбалансированным решением для сборки производительного игрового или рабочего ПК на новой платформе AMD. Она идеально подойдет геймерам, которые хотят получить надежную основу для современных и будущих видеоигр, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет оптимальным выбором для работы с грядущими процессорами AMD Ryzen на сокете AM5, обеспечивая стабильную производительность без переплаты за избыточный функционал топовых чипсетов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новый чипсет AMD B850, который предлагает золотую середину между доступностью и современными технологиями для платформы с сокетом AM5. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, эта модель обеспечивает удобство сборки и широкие возможности расширения, легко размещаясь в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower. Формат ATX также способствует лучшему охлаждению компонентов за счет большего пространства между слотами, что важно для мощных сборок.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет создать двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности и реализовать поддержку профилей разгона AMD EXPO для легкой настройки высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями. Хранение данных организовано с помощью нескольких слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI спроектирована с упором на надежность и стабильность, что является визитной карточкой серии TUF. Она включает многофазную схему с качественными компонентами и массивные радиаторы, эффективно отводящие тепло от силовых элементов. Такая реализация VRM гарантирует стабильное питание даже для мощных многоядерных процессоров AMD Ryzen под длительной нагрузкой, обеспечивая их работу на высоких тактовых частотах без перегрева.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5G Ethernet контроллер для минимизации задержек в онлайн-играх и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение. Качественный встроенный звук и фирменная технология управления подсветкой Asus Aura Sync дополняют функционал, делая эту плату универсальной основой для любой сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом B850, а также подготовьте комплект оперативной памяти стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для установки платы потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор ATX, и качественный блок питания с необходимыми разъемами для CPU (вероятнее всего, 8+4 pin). Хотя плата обеспечивает отличную стабильность, она не предназначена для экстремального оверклокинга процессора, что является прерогативой старших чипсетов X-серии.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 4xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 5xAudio jacks; COM
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI является сбалансированным решением для сборки производительного игрового или рабочего ПК на новой платформе AMD. Она идеально подойдет геймерам, которые хотят получить надежную основу для современных и будущих видеоигр, а также создателям контента, занимающимся видеомонтажом и стримингом. Эта плата станет оптимальным выбором для работы с грядущими процессорами AMD Ryzen на сокете AM5, обеспечивая стабильную производительность без переплаты за избыточный функционал топовых чипсетов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новый чипсет AMD B850, который предлагает золотую середину между доступностью и современными технологиями для платформы с сокетом AM5. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, эта модель обеспечивает удобство сборки и широкие возможности расширения, легко размещаясь в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower. Формат ATX также способствует лучшему охлаждению компонентов за счет большего пространства между слотами, что важно для мощных сборок.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет создать двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности и реализовать поддержку профилей разгона AMD EXPO для легкой настройки высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями. Хранение данных организовано с помощью нескольких слотов M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI спроектирована с упором на надежность и стабильность, что является визитной карточкой серии TUF. Она включает многофазную схему с качественными компонентами и массивные радиаторы, эффективно отводящие тепло от силовых элементов. Такая реализация VRM гарантирует стабильное питание даже для мощных многоядерных процессоров AMD Ryzen под длительной нагрузкой, обеспечивая их работу на высоких тактовых частотах без перегрева.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5G Ethernet контроллер для минимизации задержек в онлайн-играх и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение. Качественный встроенный звук и фирменная технология управления подсветкой Asus Aura Sync дополняют функционал, делая эту плату универсальной основой для любой сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом B850, а также подготовьте комплект оперативной памяти стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для установки платы потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор ATX, и качественный блок питания с необходимыми разъемами для CPU (вероятнее всего, 8+4 pin). Хотя плата обеспечивает отличную стабильность, она не предназначена для экстремального оверклокинга процессора, что является прерогативой старших чипсетов X-серии.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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