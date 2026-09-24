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Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка

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Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 1
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 2
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 3
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 4
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 5
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 6
Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Moda Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 1
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 2
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 3
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 4
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 5
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 6
  • Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974614765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Moda Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kazy Lambist, Glasses - Cin?med, Kazy Lambist, Glasses - Interlude, Kazy Lambist, Glasses, Den Ze - Moda Disko, Kazy Lambist - Somebody to Love, Kazy Lambist, Emile Londonien - Flawless Form, Kazy Lambist, Nelly Lawson - Mustang, Kazy Lambist - Lost, Kazy Lambist - Afterall, Kazy Lambist, Glasses - Italian Way, Kazy Lambist, Sedef Seb?ktekin - D?nya, Kazy Lambist, Glasses - Romeo, Kazy Lambist, Julietta - Nirvana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kazy Lambist, Glasses - Cin?med, Kazy Lambist, Glasses - Interlude, Kazy Lambist, Glasses, Den Ze - Moda Disko, Kazy Lambist - Somebody to Love, Kazy Lambist, Emile Londonien - Flawless Form, Kazy Lambist, Nelly Lawson - Mustang, Kazy Lambist - Lost, Kazy Lambist - Afterall, Kazy Lambist, Glasses - Italian Way, Kazy Lambist, Sedef Seb?ktekin - D?nya, Kazy Lambist, Glasses - Romeo, Kazy Lambist, Julietta - Nirvana

Отзывы о товаре Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974614765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
Moda Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kazy Lambist, Glasses - Cin?med, Kazy Lambist, Glasses - Interlude, Kazy Lambist, Glasses, Den Ze - Moda Disko, Kazy Lambist - Somebody to Love, Kazy Lambist, Emile Londonien - Flawless Form, Kazy Lambist, Nelly Lawson - Mustang, Kazy Lambist - Lost, Kazy Lambist - Afterall, Kazy Lambist, Glasses - Italian Way, Kazy Lambist, Sedef Seb?ktekin - D?nya, Kazy Lambist, Glasses - Romeo, Kazy Lambist, Julietta - Nirvana
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kazy Lambist, Glasses - Cin?med, Kazy Lambist, Glasses - Interlude, Kazy Lambist, Glasses, Den Ze - Moda Disko, Kazy Lambist - Somebody to Love, Kazy Lambist, Emile Londonien - Flawless Form, Kazy Lambist, Nelly Lawson - Mustang, Kazy Lambist - Lost, Kazy Lambist - Afterall, Kazy Lambist, Glasses - Italian Way, Kazy Lambist, Sedef Seb?ktekin - D?nya, Kazy Lambist, Glasses - Romeo, Kazy Lambist, Julietta - Nirvana
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kazy Lambist - Moda Edition Standard (3596974614765) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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