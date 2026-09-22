Память оперативная Digma DDR4 32GB 3200MHz (DGMAS43200032D)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Digma DDR4 32GB 3200MHz (DGMAS43200032D)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ – это отличный выбор для пользователей, которые хотят разом решить вопрос с производительностью в условиях современной многозадачности. Он идеально подходит для сборки или апгрейда домашнего и игрового ПК, где требуется уверенно работать с десятками вкладок в браузере, тяжелыми приложениями и современными играми на высоких настройках. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, работы с большими графическими проектами или виртуальными машинами, 32 ГБ памяти также будут комфортным минимумом с хорошим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую эффективную частоту и более низкое энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Этот комплект выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что физически слоты для памяти DDR4 не совместимы с планками предыдущих или следующих поколений, поэтому установка возможна только в материнскую плату, оснащенную соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является сбалансированным и популярным значением для платформ Intel и AMD. Такой объем полностью избавляет систему от подтормаживаний при переключении между множеством программ, а высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, увеличивая количество кадров в секунду в играх и ускоряя обработку данных в ресурсоемких приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модули используют стандартное для DDR4 напряжение, равное 1.35 В. Конкретные значения задержек, или таймингов, стоит уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на латентность – время отклика памяти на запрос. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически, одним выбором профиля в BIOS материнской платы, выйти на заявленную высокую частоту без необходимости вручную настраивать десятки параметров.
Совместимость с платформой
Память совместима с широким спектром современных процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти, таких как Intel Z-серии или AMD B-серии и выше. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают такой режим. Устаревшие или самые бюджетные платформы могут работать с этими модулями, но на более низкой, стандартной для DDR4 частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти во время длительной нагрузки, способствуя стабильности работы. Высота планок с учетом радиаторов невелика, что минимизирует риск конфликта и перекрытия пространства даже при установке крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных сборок, где на первом месте надежность и функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты, следуя инструкции к самой плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с DDR3 или DDR5. Для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется зайти в BIOS/UEFI системы и в один клик выбрать соответствующий профиль, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте. При дальнейшем расширении объема смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же частоты, может привести к нестабильности, поэтому для надежности лучше докупать идентичные по характеристикам планки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ – это отличный выбор для пользователей, которые хотят разом решить вопрос с производительностью в условиях современной многозадачности. Он идеально подходит для сборки или апгрейда домашнего и игрового ПК, где требуется уверенно работать с десятками вкладок в браузере, тяжелыми приложениями и современными играми на высоких настройках. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении Full HD или 2K, работы с большими графическими проектами или виртуальными машинами, 32 ГБ памяти также будут комфортным минимумом с хорошим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую эффективную частоту и более низкое энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Этот комплект выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что физически слоты для памяти DDR4 не совместимы с планками предыдущих или следующих поколений, поэтому установка возможна только в материнскую плату, оснащенную соответствующими разъемами.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте две планки по 16 ГБ каждая, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является сбалансированным и популярным значением для платформ Intel и AMD. Такой объем полностью избавляет систему от подтормаживаний при переключении между множеством программ, а высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, увеличивая количество кадров в секунду в играх и ускоряя обработку данных в ресурсоемких приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модули используют стандартное для DDR4 напряжение, равное 1.35 В. Конкретные значения задержек, или таймингов, стоит уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на латентность – время отклика памяти на запрос. Данный комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически, одним выбором профиля в BIOS материнской платы, выйти на заявленную высокую частоту без необходимости вручную настраивать десятки параметров.
Совместимость с платформой
Память совместима с широким спектром современных процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти, таких как Intel Z-серии или AMD B-серии и выше. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают такой режим. Устаревшие или самые бюджетные платформы могут работать с этими модулями, но на более низкой, стандартной для DDR4 частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти во время длительной нагрузки, способствуя стабильности работы. Высота планок с учетом радиаторов невелика, что минимизирует риск конфликта и перекрытия пространства даже при установке крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных сборок, где на первом месте надежность и функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, положительно влияя на общую отзывчивость системы. Для правильной работы двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты, следуя инструкции к самой плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с DDR3 или DDR5. Для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется зайти в BIOS/UEFI системы и в один клик выбрать соответствующий профиль, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте. При дальнейшем расширении объема смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же частоты, может привести к нестабильности, поэтому для надежности лучше докупать идентичные по характеристикам планки.
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