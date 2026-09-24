Top.Mail.Ru
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bopping The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574703111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bopping The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Don't Sing Me The Blues (Take 1), Don't Sing Me The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 1 Incomplete), I've Always Got The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 1), Don't Explain To Me Baby (Take 2), Don't Explain To Me Baby (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 4), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 1), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 2), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 3
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Sing Me The Blues (Take 1), Don't Sing Me The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 1 Incomplete), I've Always Got The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 1), Don't Explain To Me Baby (Take 2), Don't Explain To Me Baby (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 4), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 1), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 2), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 3

Отзывы о товаре Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574703111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Bopping The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Don't Sing Me The Blues (Take 1), Don't Sing Me The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 1 Incomplete), I've Always Got The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 1), Don't Explain To Me Baby (Take 2), Don't Explain To Me Baby (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 4), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 1), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 2), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 3
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Sing Me The Blues (Take 1), Don't Sing Me The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 1 Incomplete), I've Always Got The Blues (Take 2), I've Always Got The Blues (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 1), Don't Explain To Me Baby (Take 2), Don't Explain To Me Baby (Take 3), Don't Explain To Me Baby (Take 4), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 1), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 2), Baby, Won't You Make Up Your Mind (Take 3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Bopping The Blues (0711574703111) виниловая пластинка - по цене 5590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...