Andrew Bird - Thrills (coloured) (0711574901340) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Thrills
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб.
В наличии
Код товара: 716130
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Thrills
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Minor Stab, Ides Of Swing, Glass Figurine, Pathetique, Depression-Pasillo, 50 Pieces, A Woman's Life And Love, Swedish Wedding March, Eugene, Gris-Gris, Cock O' The Walk, Nuthinduan Waltz, Some Of These Days, (Silence), Chinatown My Chinatown
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Andrew Bird - Thrills (coloured) (0711574901340) виниловая пластинка
Thrills — первый альбом Эндрю Бёрда из Bowl of Fire, первоначально выпущенный в 1998 году после его ухода из Squirrel Nut Zippers. В новом проекте он искусно смешал множество жанров, в первую очередь традиционный фолк и свинг, наметив чёткий путь к звучанию, с которым он широко ассоциируется сегодня. Этот релиз от Org Music впервые выходит на виниле, приурочив его к 25-летию альбома. Он представлен в формате двойного винила в разворотном конверте с вкладышем и гравировкой на четвёртой стороне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Thrills
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Minor Stab, Ides Of Swing, Glass Figurine, Pathetique, Depression-Pasillo, 50 Pieces, A Woman's Life And Love, Swedish Wedding March, Eugene, Gris-Gris, Cock O' The Walk, Nuthinduan Waltz, Some Of These Days, (Silence), Chinatown My Chinatown
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Thrills — первый альбом Эндрю Бёрда из Bowl of Fire, первоначально выпущенный в 1998 году после его ухода из Squirrel Nut Zippers. В новом проекте он искусно смешал множество жанров, в первую очередь традиционный фолк и свинг, наметив чёткий путь к звучанию, с которым он широко ассоциируется сегодня. Этот релиз от Org Music впервые выходит на виниле, приурочив его к 25-летию альбома. Он представлен в формате двойного винила в разворотном конверте с вкладышем и гравировкой на четвёртой стороне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Andrew Bird - Thrills (coloured) (0711574901340) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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