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Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка

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Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Blood & Chocolate
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Costello - Blood &amp; Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Blood & Chocolate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uncomplicated, I Hope You're Happy Now, Tokyo Storm Warning, Home Is Anywhere You Hang Your Head, I Want You, Honey, Are You Straight Or Are You Blind?, Blue Chair, Battered Old Bird, Crimes Of Paris, Poor Napoleon, Next Time Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка

Blood & Chocolate - одиннадцатый студийный альбом британского рок-певца и композитора Элвиса Костелло.



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547331090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Elvis Costello
Альбом (сингл)
Blood & Chocolate
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uncomplicated, I Hope You're Happy Now, Tokyo Storm Warning, Home Is Anywhere You Hang Your Head, I Want You, Honey, Are You Straight Or Are You Blind?, Blue Chair, Battered Old Bird, Crimes Of Paris, Poor Napoleon, Next Time Round
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Blood & Chocolate - одиннадцатый студийный альбом британского рок-певца и композитора Элвиса Костелло.


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Costello - Blood & Chocolate (0602547331090) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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