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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка

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Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 1
Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 2
Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes Vol. 2
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Mareen - Greatest Hits &amp; Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111022676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes Vol. 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Love Spy (7" Version), Dancing In The Dark (7" Version), Stand Up (7" Version), Agent Of Liberty (Radio Version), Here I Am (7" Version), Lady Ecstasy (7" Version), Don't Talk To The Snake (7" Version), Double Trouble (Zeppelin Remix), Peace To Mankind (7" Version), La Donna (Mike's Disco Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Spy (7" Version), Dancing In The Dark (7" Version), Stand Up (7" Version), Agent Of Liberty (Radio Version), Here I Am (7" Version), Lady Ecstasy (7" Version), Don't Talk To The Snake (7" Version), Double Trouble (Zeppelin Remix), Peace To Mankind (7" Version), La Donna (Mike's Disco Version)

Отзывы о товаре Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0194111022676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mike Mareen
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes Vol. 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Love Spy (7" Version), Dancing In The Dark (7" Version), Stand Up (7" Version), Agent Of Liberty (Radio Version), Here I Am (7" Version), Lady Ecstasy (7" Version), Don't Talk To The Snake (7" Version), Double Trouble (Zeppelin Remix), Peace To Mankind (7" Version), La Donna (Mike's Disco Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Spy (7" Version), Dancing In The Dark (7" Version), Stand Up (7" Version), Agent Of Liberty (Radio Version), Here I Am (7" Version), Lady Ecstasy (7" Version), Don't Talk To The Snake (7" Version), Double Trouble (Zeppelin Remix), Peace To Mankind (7" Version), La Donna (Mike's Disco Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Mareen - Greatest Hits & Remixes Vol.2 (0194111022676) виниловая пластинка - купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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