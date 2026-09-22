Sarah Vaughan - Swingin' Easy (8435723700999) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Swingin' Easy
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 716101
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Swingin' Easy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shulie A Bop, Lover Man, I Cried For You, Polka Dots & Moonbeams, All The Time, Words Can't Describe, Prelude To A Kiss, You Hit The Spot, Pennies From Heaven, If I Knew Then, Body & Soul, They Can't Take That Away From Me, Linger Awhile, I Cover The Waterfront, Embraceable You, I'm Gonna Sit Right Down & Write Myself A Letter, Dancing In The Dark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sarah Vaughan - Swingin' Easy (8435723700999) виниловая пластинка
Swingin' Easy представляет великолепную Сару Воган, аккомпанированную только ритм-секцией из фортепиано, баса и ударных – формат, в котором она записывалась лишь несколько раз в ранний период своей карьеры. Это один из малоизвестных альбомов Сары Воган, записанных на лейбле Emarcy, включающий две отдельные сессии трио 1954 и 1957 годов. На более ранней записи участвовали пианист Джон Малачи, басист Джо Бенджамин и барабанщик Рой Хейнс. Второе трио включает того же барабанщика, пианиста Джимми Джонса и басиста Ричарда Дэвиса. 180-граммовая виниловая пластинка, ограниченный тираж 1000 экземпляров. Полный альбом + 5 бонус-треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Swingin' Easy
Жанр
Jazz
Трек-лист
Shulie A Bop, Lover Man, I Cried For You, Polka Dots & Moonbeams, All The Time, Words Can't Describe, Prelude To A Kiss, You Hit The Spot, Pennies From Heaven, If I Knew Then, Body & Soul, They Can't Take That Away From Me, Linger Awhile, I Cover The Waterfront, Embraceable You, I'm Gonna Sit Right Down & Write Myself A Letter, Dancing In The Dark
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Swingin' Easy представляет великолепную Сару Воган, аккомпанированную только ритм-секцией из фортепиано, баса и ударных – формат, в котором она записывалась лишь несколько раз в ранний период своей карьеры. Это один из малоизвестных альбомов Сары Воган, записанных на лейбле Emarcy, включающий две отдельные сессии трио 1954 и 1957 годов. На более ранней записи участвовали пианист Джон Малачи, басист Джо Бенджамин и барабанщик Рой Хейнс. Второе трио включает того же барабанщика, пианиста Джимми Джонса и басиста Ричарда Дэвиса. 180-граммовая виниловая пластинка, ограниченный тираж 1000 экземпляров. Полный альбом + 5 бонус-треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sarah Vaughan - Swingin' Easy (8435723700999) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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