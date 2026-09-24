Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nina Simone - Emergency Ward (Analogue) (4260019712776) виниловая пластинка
К счастью, Нина Симоне, несмотря на свое эксцентричное эго, воспринимала музыкальную среду с обостренным чувством и использовала ее для собственных экспериментов. Только так стало возможным, что до поклонников дошло многое из складского репертуара, традиционные блюзовые номера, рабочие песни чернокожих и проверенные мелодии белых шоу, пронизанные глубоким душевным чувством. "Emergency Ward!" в этом отношении не является исключением: для взрывного концертного попурри "My Sweet Lord" Симона позаимствовала шаблон Джорджа Харрисона, а также лирику Дэвида Нельсона "Today Is A Killer". В сочетании с небольшим составом и госпел-хором Симона разжигает 18-минутный непрерывный огонь, который ни на секунду не теряет своей духовной силы. В отличие от спокойной "Poppies", в которой очень тщательно проработаны струнные, деревянные духовые и хор, вопросительная "Isn't It A Pity" завораживает инструментальной простотой на фортепиано. Поддерживаемая лишь простыми, пульсирующими гармониями, которые то и дело переходят в облака аккордов, Симона помещает в комнату свой модулирующий голос, который, как это часто бывает, исчезает в небытие, как безответный крик. Необыкновенный альбом и американские горки эмоций, которые никого не оставят равнодушным.
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