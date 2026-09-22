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Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка

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Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка - фото 1
Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marilyn Mazur
Альбом (сингл)
Shamania
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка - фото 1
  • Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716025
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Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marilyn Mazur
Альбом (сингл)
Shamania
Жанр
Jazz
Трек-лист
New Secret, Rytmeritual, Chaas, Behind Clouds, Fragments, Old Melody, Momamajobas 1, Talk for 2, Momamajobas 2, Heartshaped Moon, Shabalasa, Time Ritual
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Secret, Rytmeritual, Chaas, Behind Clouds, Fragments, Old Melody, Momamajobas 1, Talk for 2, Momamajobas 2, Heartshaped Moon, Shabalasa, Time Ritual

Отзывы о товаре Marilyn Mazur - Shamania (5060197761714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marilyn Mazur
Альбом (сингл)
Shamania
Жанр
Jazz
Трек-лист
New Secret, Rytmeritual, Chaas, Behind Clouds, Fragments, Old Melody, Momamajobas 1, Talk for 2, Momamajobas 2, Heartshaped Moon, Shabalasa, Time Ritual
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Secret, Rytmeritual, Chaas, Behind Clouds, Fragments, Old Melody, Momamajobas 1, Talk for 2, Momamajobas 2, Heartshaped Moon, Shabalasa, Time Ritual
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