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The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка

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The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 1
The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 2
The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
Never/ Know
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0198704209857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
Never/ Know
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Never Know, Sunny Baby, All Over The World, If They Could Only Know, China Town, Compass Will Fracture, Tough At The Top, Arrow Through Me, Echo Chamber, Let You Go, Talk About It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Know, Sunny Baby, All Over The World, If They Could Only Know, China Town, Compass Will Fracture, Tough At The Top, Arrow Through Me, Echo Chamber, Let You Go, Talk About It

Отзывы о товаре The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0198704209857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kooks
Альбом (сингл)
Never/ Know
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Never Know, Sunny Baby, All Over The World, If They Could Only Know, China Town, Compass Will Fracture, Tough At The Top, Arrow Through Me, Echo Chamber, Let You Go, Talk About It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Never Know, Sunny Baby, All Over The World, If They Could Only Know, China Town, Compass Will Fracture, Tough At The Top, Arrow Through Me, Echo Chamber, Let You Go, Talk About It
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kooks - Never/ Know (0198704209857) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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