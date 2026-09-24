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The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка

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The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 1
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 2
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 3
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 4
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 5
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 6
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 7
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 8
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 9
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 10
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 11
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 12
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Bug
Альбом (сингл)
FIRE
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 1
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 2
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 3
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 4
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 5
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 6
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 7
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 8
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 9
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 10
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 11
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 12
  • The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429149487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Bug
Альбом (сингл)
FIRE
Жанр
Регги
Трек-лист
The Fourth Day, Pressure, Demon, Vexed, Clash, War, How Bout Dat, Bang, Hammer, Ganja Baby, Fuck Off, Bomb, High Rise, The Missing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка

Первый сольный полноформатный альбом Кевина Мартина под псевдонимом The Bug за семь лет не мог быть более своевременным и необходимым: «Fire» — это четырнадцать треков, которые сжигают синапсы, терзают тело, которые кинематографически переносят вас от дугообразных воспоминаний мрачного изолированного городского пейзажа к стремительным, глубоким крупным планам психики Мартина и его соавтора на грани разрыва…



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429149487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Bug
Альбом (сингл)
FIRE
Жанр
Регги
Трек-лист
The Fourth Day, Pressure, Demon, Vexed, Clash, War, How Bout Dat, Bang, Hammer, Ganja Baby, Fuck Off, Bomb, High Rise, The Missing
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первый сольный полноформатный альбом Кевина Мартина под псевдонимом The Bug за семь лет не мог быть более своевременным и необходимым: «Fire» — это четырнадцать треков, которые сжигают синапсы, терзают тело, которые кинематографически переносят вас от дугообразных воспоминаний мрачного изолированного городского пейзажа к стремительным, глубоким крупным планам психики Мартина и его соавтора на грани разрыва…


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Bug - Fire (coloured) (5054429149487) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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