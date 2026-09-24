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Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469534517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue in Green, All Blues, Flamenco Sketches

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469534517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue in Green, All Blues, Flamenco Sketches
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Kind Of Blue (8718469534517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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