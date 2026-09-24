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Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка

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Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Cool Cat
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Cool Cat
Жанр
Jazz
Трек-лист
Swift Shifting, round Midnight, Caravelle, For All We Know, Blue Moon, My Foolish Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swift Shifting, round Midnight, Caravelle, For All We Know, Blue Moon, My Foolish Heart

Отзывы о товаре Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Cool Cat
Жанр
Jazz
Трек-лист
Swift Shifting, round Midnight, Caravelle, For All We Know, Blue Moon, My Foolish Heart
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Swift Shifting, round Midnight, Caravelle, For All We Know, Blue Moon, My Foolish Heart
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Cool Cat (8719262036550) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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