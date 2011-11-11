Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 4GB 1600MHz (KS1600D3P15004G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для владельцев старых, но ещё рабочих систем на базе DDR3, которым требуется недорогой и надёжный апгрейд. Он оптимально подходит для обновления офисных или домашних компьютеров, где нужно повысить отзывчивость системы при работе с документами, просмотре веб-страниц и использовании лёгких приложений. Для современных игр или ресурсоёмких задач монтажа этого объёма и скорости может быть недостаточно, но он станет отличным решением для оживления ПК прошлого поколения без замены всей платформы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует технологию DDR3 – это предыдущее поколение оперативной памяти, которое было стандартом для платформ Intel и AMD несколько лет назад. Данный тип памяти физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или DDR5, поэтому подходит только для соответствующих материнских плат. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки и компактные системы он не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ, что является базовым уровнем для комфортной работы в среде Windows с несколькими открытыми программами. Частота 1600 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для платформ своего времени, снижая потенциальные "тормоза" в многозадачности. В паре с аналогичной планкой в двухканальном режиме этот показатель позволяет добиться более плавной работы системы по сравнению со стандартными модулями на 1333 МГц, особенно в интегрированной графике и старых играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для памяти такого класса – CL11, что в сочетании с частотой 1600 МГц даёт приемлемую латентность для повседневных задач. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, работая на заявленных характеристиках по умолчанию (JEDEC), что упрощает установку и гарантирует стабильность даже на самых простых материнских платах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3, и соответствующими процессорами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156, 1366) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2). Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота зависит от возможностей чипсета и процессора, но 1600 МГц – распространённый и хорошо поддерживаемый стандарт. Для активации двухканального режима и удвоения скорости доступа потребуется установка двух идентичных модулей в правильные слоты на плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без радиаторов. Это снижает её стоимость и гарантирует совместимость с любыми системными корпусами и крупными процессорными кулерами, где высокие планки могут создать проблему. Отсутствие радиатора не является минусом, так как для памяти DDR3 на частоте 1600 МГц пассивного охлаждения от обдува внутри корпуса более чем достаточно для стабильной работы даже при длительной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для раскрытия полного потенциала платформы DDR3 и значительного увеличения производительности настоятельно рекомендуется устанавливать память парами. Два таких модуля, размещённые в правильных слотах материнской платы, активируют двухканальный режим, что практически удваивает эффективную пропускную способность. В дальнейшем систему можно расширить, добавив ещё один или два идентичных модуля, если это позволяет плата.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – строгая привязка к устаревшему поколению DDR3, что делает модуль бесполезным для современных систем. При установке проверьте, что на материнской плате есть свободный слот нужного типа. Смешивание этого модуля с памятью других производителей или даже с другой планкой Kingspec, но с иными таймингами, может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот вариант оптимален для бюджетного увеличения объёма ОЗУ в старом ПК, но для сборки новой системы требуется память стандарта DDR4 или DDR5.