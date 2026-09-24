Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic Form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3), J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C Major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from th, Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3)
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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