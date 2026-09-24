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Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка

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Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 9
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 10
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 9
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 10
  • Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715619
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[0045778663248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alice, Everything You Can Think, Flowers Grave, No One Knows I'm Gone, Kommienezuspadt, Poor Edward, Table Top Joe, Lost In The Harbour, We're All Mad Here, Watch Her Disappear, Reeperbahn, I'm still here, Fish & bird, Barcarolle, Fawn
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка

Alice — четырнадцатый студийный альбом Тома Уэйтса, выпущенный в 2002 году на лейбле Epitaph Records. Лимитированное издание на "золотом" виниле. Альбом состоит из песен, написанных Уэйтсом и Кэтлин Бреннан для оперы «Алиса» десятью годами ранее. «Alice» — призрачная, атмосферная камерная пьеса, посвященная навязчивой, запретной любви Чарльза Доджсона к Алисе Лидделл, для которой была создана «Алиса в стране чудес». Фортепиано, шарманка, виолончель, терменвокс и ксилофон — главные инструменты в этих меланхолически-комических размышлениях о смерти, тоске и превратностях жизни.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[0045778663248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Alice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alice, Everything You Can Think, Flowers Grave, No One Knows I'm Gone, Kommienezuspadt, Poor Edward, Table Top Joe, Lost In The Harbour, We're All Mad Here, Watch Her Disappear, Reeperbahn, I'm still here, Fish & bird, Barcarolle, Fawn
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Alice — четырнадцатый студийный альбом Тома Уэйтса, выпущенный в 2002 году на лейбле Epitaph Records. Лимитированное издание на "золотом" виниле. Альбом состоит из песен, написанных Уэйтсом и Кэтлин Бреннан для оперы «Алиса» десятью годами ранее. «Alice» — призрачная, атмосферная камерная пьеса, посвященная навязчивой, запретной любви Чарльза Доджсона к Алисе Лидделл, для которой была создана «Алиса в стране чудес». Фортепиано, шарманка, виолончель, терменвокс и ксилофон — главные инструменты в этих меланхолически-комических размышлениях о смерти, тоске и превратностях жизни.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Alice (coloured) (0045778663248) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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