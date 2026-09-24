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John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка

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John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 9
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 10
John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 9
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 10
  • John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715580
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bakai, Violets For Your Furs, Time Was, Straight Street, While My Lady Sleeps, Chronic Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bakai, Violets For Your Furs, Time Was, Straight Street, While My Lady Sleeps, Chronic Blues



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bakai, Violets For Your Furs, Time Was, Straight Street, While My Lady Sleeps, Chronic Blues
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bakai, Violets For Your Furs, Time Was, Straight Street, While My Lady Sleeps, Chronic Blues


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Coltrane (Analogue) (0753088710513) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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