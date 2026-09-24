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Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка

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Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 3
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 4
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 5
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 6
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 7
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 8
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 9
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 10
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 11
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 12
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 13
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 3
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 4
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 5
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 6
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 7
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 8
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 9
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 10
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 11
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 12
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 13
  • Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787084511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Zebra, Silver Soul, Norway, Walk In The Park, Used To Be, Lover Of Mine, Better Times, 10 Mile Stereo, Real Love, Take Care
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка

Записанный на севере штата Нью-Йорк, в переоборудованной церкви под названием «Dreamland» с продюсером и звукорежиссёром Крисом Коуди (который работал с TV on the Radio, Yeah Yeah Yeahs, Blonde Redhead и многими другими), «Teen Dream» — третий альбом балтиморского дуэта Beach House и их дебют на Sub Pop. Новый альбом открывает целую вселенную безудержного воображения, а воплощение Teen Dream стало желанной и всепоглощающей страстью Beach House в течение последних девяти-двенадцати месяцев. К «Teen Dream» прилагается DVD с видеоклипами на каждую песню альбома.

Отзывы о товаре Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787084511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Zebra, Silver Soul, Norway, Walk In The Park, Used To Be, Lover Of Mine, Better Times, 10 Mile Stereo, Real Love, Take Care
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Записанный на севере штата Нью-Йорк, в переоборудованной церкви под названием «Dreamland» с продюсером и звукорежиссёром Крисом Коуди (который работал с TV on the Radio, Yeah Yeah Yeahs, Blonde Redhead и многими другими), «Teen Dream» — третий альбом балтиморского дуэта Beach House и их дебют на Sub Pop. Новый альбом открывает целую вселенную безудержного воображения, а воплощение Teen Dream стало желанной и всепоглощающей страстью Beach House в течение последних девяти-двенадцати месяцев. К «Teen Dream» прилагается DVD с видеоклипами на каждую песню альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Teen Dream (0098787084511) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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