Описание товара Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка

"M? Lai" - альбом 2022 года американского квартета Kronos Quartet (Feat. Rinde Eckert, Van-Anh Vanessa Vo). Композиция "M? Lai" Джонатана Бергера в исполнении Kronos Quartet на самом деле является частью большого альбома под названием "Music for Change: The Banned Countries". Альбом был выпущен в 2011 году, и в нем представлена музыка, призванная осветить опыт людей, живущих в странах, пострадавших от конфликтов и войн. Kronos Quartet - всемирно известный струнный квартет, основанный в 1973 году скрипачом Дэвидом Харрингтоном. Коллектив знаменит своим новаторским и эклектичным подходом к музыке, благодаря чему он сотрудничает с самыми разными музыкантами со всего мира. Квартет состоит из двух скрипачей (Дэвид Харрингтон и Джон Шерба), альтиста (Хэнк Датт) и виолончелиста (Санни Янг). За годы своего существования они выпустили более 50 альбомов и получили множество наград, в том числе несколько премий "Грэмми". Музыка Kronos Quartet характеризуется широким разнообразием. Они исполняют произведения в самых разных стилях, включая классику, джаз, рок и мировую музыку. Проект известен своим сотрудничеством с музыкантами из разных культур. Kronos Quartet работал с такими исполнителями, как Терри Райли, Филип Гласс, Стив Райх и др. Помимо исполнительской деятельности, Kronos Quartet также известен своей пропагандистской работой в поддержку современной музыки. Они заказывали и презентовали сотни новых произведений современных композиторов и своими выступлениями и записями способствовали расширению аудитории современной классической музыки. Kronos Quartet - один из самых инновационных и влиятельных струнных квартетов нашего времени. Их стремление к исследованию новых и разнообразных музыкальных стилей, а также поддержка современных композиторов оказали глубокое влияние на мир классической музыки и за его пределами.