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Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка

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Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 1
Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 2
Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 3
Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 4
Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
My Lai
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 1
  • Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 2
  • Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 3
  • Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 4
  • Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715473
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074025116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
My Lai
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
My Lai Lullaby, First Landing: Flight, First Landing: Descent, First Landing: The Ditch, Second Landing: Hovering, Second Landing: Bunker, Third Landing: Postcard, Third Landing: Fishing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка

"M? Lai" - альбом 2022 года американского квартета Kronos Quartet (Feat. Rinde Eckert, Van-Anh Vanessa Vo). Композиция "M? Lai" Джонатана Бергера в исполнении Kronos Quartet на самом деле является частью большого альбома под названием "Music for Change: The Banned Countries". Альбом был выпущен в 2011 году, и в нем представлена музыка, призванная осветить опыт людей, живущих в странах, пострадавших от конфликтов и войн. Kronos Quartet - всемирно известный струнный квартет, основанный в 1973 году скрипачом Дэвидом Харрингтоном. Коллектив знаменит своим новаторским и эклектичным подходом к музыке, благодаря чему он сотрудничает с самыми разными музыкантами со всего мира. Квартет состоит из двух скрипачей (Дэвид Харрингтон и Джон Шерба), альтиста (Хэнк Датт) и виолончелиста (Санни Янг). За годы своего существования они выпустили более 50 альбомов и получили множество наград, в том числе несколько премий "Грэмми". Музыка Kronos Quartet характеризуется широким разнообразием. Они исполняют произведения в самых разных стилях, включая классику, джаз, рок и мировую музыку. Проект известен своим сотрудничеством с музыкантами из разных культур. Kronos Quartet работал с такими исполнителями, как Терри Райли, Филип Гласс, Стив Райх и др. Помимо исполнительской деятельности, Kronos Quartet также известен своей пропагандистской работой в поддержку современной музыки. Они заказывали и презентовали сотни новых произведений современных композиторов и своими выступлениями и записями способствовали расширению аудитории современной классической музыки. Kronos Quartet - один из самых инновационных и влиятельных струнных квартетов нашего времени. Их стремление к исследованию новых и разнообразных музыкальных стилей, а также поддержка современных композиторов оказали глубокое влияние на мир классической музыки и за его пределами.

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Характеристики
Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074025116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
My Lai
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
My Lai Lullaby, First Landing: Flight, First Landing: Descent, First Landing: The Ditch, Second Landing: Hovering, Second Landing: Bunker, Third Landing: Postcard, Third Landing: Fishing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"M? Lai" - альбом 2022 года американского квартета Kronos Quartet (Feat. Rinde Eckert, Van-Anh Vanessa Vo). Композиция "M? Lai" Джонатана Бергера в исполнении Kronos Quartet на самом деле является частью большого альбома под названием "Music for Change: The Banned Countries". Альбом был выпущен в 2011 году, и в нем представлена музыка, призванная осветить опыт людей, живущих в странах, пострадавших от конфликтов и войн. Kronos Quartet - всемирно известный струнный квартет, основанный в 1973 году скрипачом Дэвидом Харрингтоном. Коллектив знаменит своим новаторским и эклектичным подходом к музыке, благодаря чему он сотрудничает с самыми разными музыкантами со всего мира. Квартет состоит из двух скрипачей (Дэвид Харрингтон и Джон Шерба), альтиста (Хэнк Датт) и виолончелиста (Санни Янг). За годы своего существования они выпустили более 50 альбомов и получили множество наград, в том числе несколько премий "Грэмми". Музыка Kronos Quartet характеризуется широким разнообразием. Они исполняют произведения в самых разных стилях, включая классику, джаз, рок и мировую музыку. Проект известен своим сотрудничеством с музыкантами из разных культур. Kronos Quartet работал с такими исполнителями, как Терри Райли, Филип Гласс, Стив Райх и др. Помимо исполнительской деятельности, Kronos Quartet также известен своей пропагандистской работой в поддержку современной музыки. Они заказывали и презентовали сотни новых произведений современных композиторов и своими выступлениями и записями способствовали расширению аудитории современной классической музыки. Kronos Quartet - один из самых инновационных и влиятельных струнных квартетов нашего времени. Их стремление к исследованию новых и разнообразных музыкальных стилей, а также поддержка современных композиторов оказали глубокое влияние на мир классической музыки и за его пределами.
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Kronos Quartet - My Lai (0093074025116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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