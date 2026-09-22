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Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка

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Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 1
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 2
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 3
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 4
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 5
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 6
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 7
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 8
Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 1
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 2
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 3
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 4
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 5
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 6
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 7
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 8
  • Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715465
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Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ты Же Не Знаеш Кто Я, Колесом, Сын, Белая Полоса, Безнадежный вальс, Черные Цветы, III, Не Вдвоем, Я Так Устал, Зимняя
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка

Molchat Doma объявили подробности о своем четвертом студийном альбоме "Belaya Polosa", который выйдет на Sacred Bones, и выпустили первый сингл с него. Белорусская пост-панк/синти-поп группа всегда излучала бруталистскую эстетику архитектуры, украшающей обложку их альбома. Она холодная, серая, внушительная, индустриальная - и все же в этих фундаментах бьются человеческие сердца. После своего прорыва в 2020 году трио пережило полярность впечатлений - от низшей точки в жизни и вынужденного переезда из родного Минска до высшей точки в виде хедлайнерских концертов по всему миру. Именно в таком настроении группа поселилась в новом доме в Лос-Анджелесе, чтобы завершить работу над своим четвертым альбомом "Белая полоса" - свидетельством перемен в трудные времена, любовным письмом к цифровому пульсу 90-х и технически-цветным переосмыслением грандиозных танцевальных гимнов группы. Сегодняшний сингл "Son" вызывает эмоции тревоги, разочарования, безнадежности и страха. Это похожее на сон исследование того, каково это - отправиться в неизвестность, зная, что не сможешь вернуться к прежней жизни.

Отзывы о товаре Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Белая полоса
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ты Же Не Знаеш Кто Я, Колесом, Сын, Белая Полоса, Безнадежный вальс, Черные Цветы, III, Не Вдвоем, Я Так Устал, Зимняя
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Molchat Doma объявили подробности о своем четвертом студийном альбоме "Belaya Polosa", который выйдет на Sacred Bones, и выпустили первый сингл с него. Белорусская пост-панк/синти-поп группа всегда излучала бруталистскую эстетику архитектуры, украшающей обложку их альбома. Она холодная, серая, внушительная, индустриальная - и все же в этих фундаментах бьются человеческие сердца. После своего прорыва в 2020 году трио пережило полярность впечатлений - от низшей точки в жизни и вынужденного переезда из родного Минска до высшей точки в виде хедлайнерских концертов по всему миру. Именно в таком настроении группа поселилась в новом доме в Лос-Анджелесе, чтобы завершить работу над своим четвертым альбомом "Белая полоса" - свидетельством перемен в трудные времена, любовным письмом к цифровому пульсу 90-х и технически-цветным переосмыслением грандиозных танцевальных гимнов группы. Сегодняшний сингл "Son" вызывает эмоции тревоги, разочарования, безнадежности и страха. Это похожее на сон исследование того, каково это - отправиться в неизвестность, зная, что не сможешь вернуться к прежней жизни.
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