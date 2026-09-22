Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка
Molchat Doma объявили подробности о своем четвертом студийном альбоме "Belaya Polosa", который выйдет на Sacred Bones, и выпустили первый сингл с него. Белорусская пост-панк/синти-поп группа всегда излучала бруталистскую эстетику архитектуры, украшающей обложку их альбома. Она холодная, серая, внушительная, индустриальная - и все же в этих фундаментах бьются человеческие сердца. После своего прорыва в 2020 году трио пережило полярность впечатлений - от низшей точки в жизни и вынужденного переезда из родного Минска до высшей точки в виде хедлайнерских концертов по всему миру. Именно в таком настроении группа поселилась в новом доме в Лос-Анджелесе, чтобы завершить работу над своим четвертым альбомом "Белая полоса" - свидетельством перемен в трудные времена, любовным письмом к цифровому пульсу 90-х и технически-цветным переосмыслением грандиозных танцевальных гимнов группы. Сегодняшний сингл "Son" вызывает эмоции тревоги, разочарования, безнадежности и страха. Это похожее на сон исследование того, каково это - отправиться в неизвестность, зная, что не сможешь вернуться к прежней жизни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Молчат дома - Белая полоса (coloured) (0843563174753) виниловая пластинка