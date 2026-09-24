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Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка

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Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 1
Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 2
Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 3
Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Operation Doomsday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 1
  • Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 2
  • Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 3
  • Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Operation Doomsday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Time We Faced Doom (Skit), Doomsday, Rhymes Like Dimes, The Finest, Back In The Days (Skit), Go With The Flow, Tick, Tick..., Red And Gold, The Hands Of Doom (Skit), Who You Think I Am?, Doom, Are You Awake? (Skit), Hey!, Operation: Greenbacks, The Mic, The Mystery Of Doom (Skit), Dead Bent, Gas Drawls, ?, Hero v.s. Villain (Epilogue)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Time We Faced Doom (Skit), Doomsday, Rhymes Like Dimes, The Finest, Back In The Days (Skit), Go With The Flow, Tick, Tick., Red And Gold, The Hands Of Doom (Skit), Who You Think I Am?, Doom, Are You Awake? (Skit), Hey!, Operation: Greenbacks, The Mic, The Mystery Of Doom (Skit), Dead Bent, Gas Drawls, ?, Hero v.s. Villain (Epilogue)

Отзывы о товаре Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
MF Doom
Альбом (сингл)
Operation Doomsday
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Time We Faced Doom (Skit), Doomsday, Rhymes Like Dimes, The Finest, Back In The Days (Skit), Go With The Flow, Tick, Tick..., Red And Gold, The Hands Of Doom (Skit), Who You Think I Am?, Doom, Are You Awake? (Skit), Hey!, Operation: Greenbacks, The Mic, The Mystery Of Doom (Skit), Dead Bent, Gas Drawls, ?, Hero v.s. Villain (Epilogue)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Time We Faced Doom (Skit), Doomsday, Rhymes Like Dimes, The Finest, Back In The Days (Skit), Go With The Flow, Tick, Tick., Red And Gold, The Hands Of Doom (Skit), Who You Think I Am?, Doom, Are You Awake? (Skit), Hey!, Operation: Greenbacks, The Mic, The Mystery Of Doom (Skit), Dead Bent, Gas Drawls, ?, Hero v.s. Villain (Epilogue)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mf Doom - Operation Doomsday (0826257035219) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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