Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715446
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bazooka Tooth, N.Y. Electric, - Hunter Interlude -, Easy, No Jumper Cables, Limelighters, - Funkadelic Interlude -, Super Fluke, Cook It Up, Freeze, - Honeycomb Interlude -, We're Famous, Babies With Guns, The Greatest Pac-Man Victory In History, Frijoles, 0.482638888888889, - Ketamine U.S.A. Interlude -, Kill The Messenger, Mars Attacks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aesop Rock - Bazooka Tooth (0826257035318) виниловая пластинка
Вышедший в 2003 году, «Bazooka Tooth» стал четвёртым студийным альбомом Aesop Rock. Его первая полноформатная запись после хвалёного альбома Labor Days, «Bazooka Tooth» дебютировала на 112-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 44-м месте в чартах Hip-Hop и R&B. На «Bazooka Tooth» головокружительная подача и осциллирующий рык Эзопа прекрасно сочетались с продакшеном, создавая больше апокалиптической тоски и фьючер-фанка, чем предыдущие альбомы. Среди этих пилообразных грувов слушатели обнаружили множество проницательных наблюдений Эзопа о состоянии индустрии, состоянии мира и состоянии человечества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Bazooka Tooth
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bazooka Tooth, N.Y. Electric, - Hunter Interlude -, Easy, No Jumper Cables, Limelighters, - Funkadelic Interlude -, Super Fluke, Cook It Up, Freeze, - Honeycomb Interlude -, We're Famous, Babies With Guns, The Greatest Pac-Man Victory In History, Frijoles, 0.482638888888889, - Ketamine U.S.A. Interlude -, Kill The Messenger, Mars Attacks
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вышедший в 2003 году, «Bazooka Tooth» стал четвёртым студийным альбомом Aesop Rock. Его первая полноформатная запись после хвалёного альбома Labor Days, «Bazooka Tooth» дебютировала на 112-м месте в чарте Billboard Top 200 и на 44-м месте в чартах Hip-Hop и R&B. На «Bazooka Tooth» головокружительная подача и осциллирующий рык Эзопа прекрасно сочетались с продакшеном, создавая больше апокалиптической тоски и фьючер-фанка, чем предыдущие альбомы. Среди этих пилообразных грувов слушатели обнаружили множество проницательных наблюдений Эзопа о состоянии индустрии, состоянии мира и состоянии человечества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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