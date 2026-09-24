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Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка

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Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 1
Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 2
Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 3
Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 4
Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Legacy Of Brutality
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 1
  • Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 2
  • Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 3
  • Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 4
  • Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Legacy Of Brutality
Жанр
панк
Трек-лист
Static Age, Casualty, Hybrid Moments, Spinal Remains, Come Back, Some Kinda Hate, Theme For A Jackal, Angelfuck, Who Killed Marilyn?, Where Eagles Dare, She, Halloween, American Nightmare
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка

"Legacy of Brutality" - альбом-компиляция ранних песен американской панк-рок группы Misfits, выпущенный в сентябре 1985 года. Он содержит наложенные друг на друга миксы ранее не издававшихся песен, в основном с сессий "Static Age", состоявшихся в январе-феврале 1978 года. Помимо бокс-сета The Misfits, это единственный официальный альбом, содержащий песни "Who Killed Marilyn?" и "American Nightmare". Этот сборник стал первым (не считая бутлегов), на котором многие из тогда еще не изданных песен альбома "Static Age" были представлены публике. Гленн Данциг, автор песен, смикшировал и спродюсировал его, добавив новые инструменты.

Отзывы о товаре Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Legacy Of Brutality
Жанр
панк
Трек-лист
Static Age, Casualty, Hybrid Moments, Spinal Remains, Come Back, Some Kinda Hate, Theme For A Jackal, Angelfuck, Who Killed Marilyn?, Where Eagles Dare, She, Halloween, American Nightmare
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Legacy of Brutality" - альбом-компиляция ранних песен американской панк-рок группы Misfits, выпущенный в сентябре 1985 года. Он содержит наложенные друг на друга миксы ранее не издававшихся песен, в основном с сессий "Static Age", состоявшихся в январе-феврале 1978 года. Помимо бокс-сета The Misfits, это единственный официальный альбом, содержащий песни "Who Killed Marilyn?" и "American Nightmare". Этот сборник стал первым (не считая бутлегов), на котором многие из тогда еще не изданных песен альбома "Static Age" были представлены публике. Гленн Данциг, автор песен, смикшировал и спродюсировал его, добавив новые инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Misfits - Legacy Of Brutality (0017046190619) виниловая пластинка - купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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