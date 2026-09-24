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Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка

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Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 1
Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 2
Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 3
Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 4
Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Earth A.D.
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 1
  • Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 2
  • Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 3
  • Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 4
  • Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715405
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Характеристики

Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Earth A.D.
Жанр
панк
Трек-лист
Earth A.D., Queen Wasp, Devilock, Death Comes Ripping, Green Hell, Wolfs Blood, Demonomania, Bloodfeast, Hellhound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка

"Earth A.D./Wolfs Blood" — студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits, выпущенный в 1983 году. Последний альбом с Гленном Данцигом, вокалистом и одним из основателей команды. Этот альбом заметно быстрее и тяжелее, чем предыдущие пластинки. По свидетельству Джерри Онли, альбом (без отправившегося отдыхать Данцига) был записан за 6 часов, с полуночи до утра, после совместного концерта с Black Flag!. The Misfits - легендарная американская панк-рок группа, образовавшаяся в 1977 году в Лоди, штат Нью-Джерси. Первоначальный ее состав формировался из Глена Данцига на вокале и клавишных, Джерри Онли на бас-гитаре и Мэнни Мартинеса на ударных. Они считаются одной из групп-пионеров поджанра хоррор-панк, известной своим мрачным и агрессивным звучанием. Misfits выпустили свой дебютный сингл "Cough/Cool" в 1977 году, а затем в течение следующих лет выходили еще несколько релизов, включая классические альбомы "Walk Among Us" (1982) и "Earth A.D./Wolfs Blood" (1983). За годы своего существования группа претерпела множество изменений в составе: в 1983 году Данциг покинул группу, а место вокалиста занял Онли. Несмотря на свою бурную историю, Misfits остались очень влиятельной и уважаемой группой в панк-рок сообществе. Их культовые образы, включая логотип "Fiend Skull" и тексты, вдохновленные фильмами ужасов, стали синонимами жанра. Они продолжают гастролировать и выпускать новую музыку, их последний альбом "The Devil's Rain" вышел в 2011 году.

Отзывы о товаре Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Earth A.D.
Жанр
панк
Трек-лист
Earth A.D., Queen Wasp, Devilock, Death Comes Ripping, Green Hell, Wolfs Blood, Demonomania, Bloodfeast, Hellhound
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Earth A.D./Wolfs Blood" — студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits, выпущенный в 1983 году. Последний альбом с Гленном Данцигом, вокалистом и одним из основателей команды. Этот альбом заметно быстрее и тяжелее, чем предыдущие пластинки. По свидетельству Джерри Онли, альбом (без отправившегося отдыхать Данцига) был записан за 6 часов, с полуночи до утра, после совместного концерта с Black Flag!. The Misfits - легендарная американская панк-рок группа, образовавшаяся в 1977 году в Лоди, штат Нью-Джерси. Первоначальный ее состав формировался из Глена Данцига на вокале и клавишных, Джерри Онли на бас-гитаре и Мэнни Мартинеса на ударных. Они считаются одной из групп-пионеров поджанра хоррор-панк, известной своим мрачным и агрессивным звучанием. Misfits выпустили свой дебютный сингл "Cough/Cool" в 1977 году, а затем в течение следующих лет выходили еще несколько релизов, включая классические альбомы "Walk Among Us" (1982) и "Earth A.D./Wolfs Blood" (1983). За годы своего существования группа претерпела множество изменений в составе: в 1983 году Данциг покинул группу, а место вокалиста занял Онли. Несмотря на свою бурную историю, Misfits остались очень влиятельной и уважаемой группой в панк-рок сообществе. Их культовые образы, включая логотип "Fiend Skull" и тексты, вдохновленные фильмами ужасов, стали синонимами жанра. Они продолжают гастролировать и выпускать новую музыку, их последний альбом "The Devil's Rain" вышел в 2011 году.
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