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OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка

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OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 1
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 2
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 3
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 4
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 5
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 6
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 7
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 8
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 9
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 10
OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Prometheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715339
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Prometheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Planet, Going In, Engineers, Life, Weyland, Discovery, Not Human, Too Close, Try Harder, David, Hammerpede, We Were Right, Earth, Infected, Hyper Sleep, Small Beginnings, Hello Mommy, Friend From The Past (contains “Theme From Alien”), Dazed, Space Jockey, Collision 3, Debris, Planting The Seed, Invitation, Birth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка

«Прометей» — научно-фантастический фильм ужасов 2012 года режиссёра Ридли Скотта по сценарию Джона Спэйтса и Дэймона Линделофа. В главных ролях — Нуми Рапас Майкл Фассбендер Гай Пирс Идрис Эльба Логан Маршалл-Грин и Шарлиз Терон. Действие фильма разворачивается в конце XXI века, а команда космического корабля «Прометей» исследует звёздную карту, обнаруженную среди артефактов нескольких древних земных культур. В поисках истоков человечества команда прибывает в далёкую планету и обнаруживает угрозу, которая может привести к вымиранию человеческого вида. Марк Штрайтенфельд — немецкий композитор. Он часто сотрудничал с режиссёром Ридли Скоттом. Штрайтенфельд написал музыку ко многим нашумевшим голливудским фильмам, а также к независимым фильмам, получившим признание критиков, включая «Гангстер» «Совокупность лжи» «Схватка» «Полтергейст » и «Вижу лишь тебя». «Прометей» стал пятым совместным проектом композитора и режиссёра. Партитура была записана за неделю оркестром из 90 музыкантов на студии Abbey Road. Штрайтенфельд начал придумывать идеи для музыки после прочтения сценария перед началом съёмок. Чтобы создать «тревожное» звучание, он предоставил оркестрантам перевёрнутые ноты, чтобы они играли фрагменты партитуры задом наперёд, а затем вернули их в цифровом формате. В треке « Friend from the Past» воспроизводится оригинальная заглавная песня Джерри Голдсмита из саундтрека к фильму «Чужой».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Prometheus
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A Planet, Going In, Engineers, Life, Weyland, Discovery, Not Human, Too Close, Try Harder, David, Hammerpede, We Were Right, Earth, Infected, Hyper Sleep, Small Beginnings, Hello Mommy, Friend From The Past (contains “Theme From Alien”), Dazed, Space Jockey, Collision 3, Debris, Planting The Seed, Invitation, Birth
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Прометей» — научно-фантастический фильм ужасов 2012 года режиссёра Ридли Скотта по сценарию Джона Спэйтса и Дэймона Линделофа. В главных ролях — Нуми Рапас Майкл Фассбендер Гай Пирс Идрис Эльба Логан Маршалл-Грин и Шарлиз Терон. Действие фильма разворачивается в конце XXI века, а команда космического корабля «Прометей» исследует звёздную карту, обнаруженную среди артефактов нескольких древних земных культур. В поисках истоков человечества команда прибывает в далёкую планету и обнаруживает угрозу, которая может привести к вымиранию человеческого вида. Марк Штрайтенфельд — немецкий композитор. Он часто сотрудничал с режиссёром Ридли Скоттом. Штрайтенфельд написал музыку ко многим нашумевшим голливудским фильмам, а также к независимым фильмам, получившим признание критиков, включая «Гангстер» «Совокупность лжи» «Схватка» «Полтергейст » и «Вижу лишь тебя». «Прометей» стал пятым совместным проектом композитора и режиссёра. Партитура была записана за неделю оркестром из 90 музыкантов на студии Abbey Road. Штрайтенфельд начал придумывать идеи для музыки после прочтения сценария перед началом съёмок. Чтобы создать «тревожное» звучание, он предоставил оркестрантам перевёрнутые ноты, чтобы они играли фрагменты партитуры задом наперёд, а затем вернули их в цифровом формате. В треке « Friend from the Past» воспроизводится оригинальная заглавная песня Джерри Голдсмита из саундтрека к фильму «Чужой».


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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