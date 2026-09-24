OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Prometheus (Marc Streitenfeld) (coloured) (8719262040694) виниловая пластинка
«Прометей» — научно-фантастический фильм ужасов 2012 года режиссёра Ридли Скотта по сценарию Джона Спэйтса и Дэймона Линделофа. В главных ролях — Нуми Рапас Майкл Фассбендер Гай Пирс Идрис Эльба Логан Маршалл-Грин и Шарлиз Терон. Действие фильма разворачивается в конце XXI века, а команда космического корабля «Прометей» исследует звёздную карту, обнаруженную среди артефактов нескольких древних земных культур. В поисках истоков человечества команда прибывает в далёкую планету и обнаруживает угрозу, которая может привести к вымиранию человеческого вида. Марк Штрайтенфельд — немецкий композитор. Он часто сотрудничал с режиссёром Ридли Скоттом. Штрайтенфельд написал музыку ко многим нашумевшим голливудским фильмам, а также к независимым фильмам, получившим признание критиков, включая «Гангстер» «Совокупность лжи» «Схватка» «Полтергейст » и «Вижу лишь тебя». «Прометей» стал пятым совместным проектом композитора и режиссёра. Партитура была записана за неделю оркестром из 90 музыкантов на студии Abbey Road. Штрайтенфельд начал придумывать идеи для музыки после прочтения сценария перед началом съёмок. Чтобы создать «тревожное» звучание, он предоставил оркестрантам перевёрнутые ноты, чтобы они играли фрагменты партитуры задом наперёд, а затем вернули их в цифровом формате. В треке « Friend from the Past» воспроизводится оригинальная заглавная песня Джерри Голдсмита из саундтрека к фильму «Чужой».
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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