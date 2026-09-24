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Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка

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Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 11
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 12
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Watershed
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 11
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 12
  • Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715337
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Watershed
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Coil, Heir Apparent, The Lotus Eater, Burden, Porcelain Heart, Hessian Peel, Hex Omega, Derelict Herds
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка

«Watershed» — девятый студийный альбом шведской метал-группы Opeth, вышедший в 2008 году.

Отзывы о товаре Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Watershed
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Coil, Heir Apparent, The Lotus Eater, Burden, Porcelain Heart, Hessian Peel, Hex Omega, Derelict Herds
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Watershed» — девятый студийный альбом шведской метал-группы Opeth, вышедший в 2008 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Watershed (coloured) (8719262039179) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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