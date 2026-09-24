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Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка

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Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 1
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 2
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 3
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 4
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 5
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 6
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 7
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 8
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 9
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 10
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 11
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 12
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 13
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 14
Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Broken
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 1
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 2
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 3
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 4
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 5
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 6
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 7
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 8
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 9
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 10
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 11
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 12
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 13
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 14
  • Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557142792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Broken
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pinion, Wish, Last, HeI'm in Hell, Happiness in Slavery, Gave Up, Suck, Physical
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
NIN – halo five
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still

Отзывы о товаре Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557142792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nine Inch Nails
Альбом (сингл)
Broken
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Pinion, Wish, Last, HeI'm in Hell, Happiness in Slavery, Gave Up, Suck, Physical
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
NIN – halo five
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nine Inch Nails - Broken (EP) (0602557142792) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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