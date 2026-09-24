Blondie - Eat To The Beat (0600753550359) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Eat To The Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 715246
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0600753550359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Eat To The Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dreaming, The Hardest Part, Union City Blue, Shayla, Eat To The Beat, Accidents Never Happen, Die Young Stay Pretty, Slow Motion, Atomic, Sound-A-Sleep, Victor, Living In The Real World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
ваучер с кодом для скачивания альбома в МР3 формате
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blondie - Eat To The Beat (0600753550359) виниловая пластинка
Eat to the beat – четвертая студийная работа Blondie, впервые изданная в 1979 году. Пластинка вошла в Топ-10 лучших альбомов 1980 года по версии журнала Billboard. Альбом отметился огромным творческим и коммерческим успехом: в США и Великобритании пластинка стала платиновой, а в Канаде – дважды платиновой. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0600753550359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
Eat To The Beat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dreaming, The Hardest Part, Union City Blue, Shayla, Eat To The Beat, Accidents Never Happen, Die Young Stay Pretty, Slow Motion, Atomic, Sound-A-Sleep, Victor, Living In The Real World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
ваучер с кодом для скачивания альбома в МР3 формате
Страна производитель
США
Eat to the beat – четвертая студийная работа Blondie, впервые изданная в 1979 году. Пластинка вошла в Топ-10 лучших альбомов 1980 года по версии журнала Billboard. Альбом отметился огромным творческим и коммерческим успехом: в США и Великобритании пластинка стала платиновой, а в Канаде – дважды платиновой. Группа Blondie стала популярна после выхода дебютного альбома в 1976 году, команда по праву считается пионером панк-рока и новой волны. Творчество делится на два периода: с 1974 по 1982 году (после чего был временный распад) и с 1997 по сей день. За время своего существования коллектив выпустил порядка 10 студийных и 4 концертных альбомов, а также множество синглов и компиляций, общий тираж пластинок перевалил за 40 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Blondie - Eat To The Beat (0600753550359) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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