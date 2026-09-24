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Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка

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Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 1
Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 2
Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 3
Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 4
Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Crimson II
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 1
  • Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 2
  • Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 3
  • Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 4
  • Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715238
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028970013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Crimson II
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Part I • The Forbidden Words, Part II • Incantation, Part III • Passage Of Time, Part IV • The Silent Threat, Part V • Achilles Heel, Part VI • Covenant Of Soul, Part VII • Face To Face, Part VIII • Disintegration, Part IX • Aftermath I, Part X • Aftermath II, Part XI • Aftermath III
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I • The Forbidden Words, Part II • Incantation, Part III • Passage Of Time, Part IV • The Silent Threat, Part V • Achilles Heel, Part VI • Covenant Of Soul, Part VII • Face To Face, Part VIII • Disintegration, Part IX • Aftermath I, Part X • Aftermath II, Part XI • Aftermath III



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028970013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Crimson II
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Part I • The Forbidden Words, Part II • Incantation, Part III • Passage Of Time, Part IV • The Silent Threat, Part V • Achilles Heel, Part VI • Covenant Of Soul, Part VII • Face To Face, Part VIII • Disintegration, Part IX • Aftermath I, Part X • Aftermath II, Part XI • Aftermath III
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I • The Forbidden Words, Part II • Incantation, Part III • Passage Of Time, Part IV • The Silent Threat, Part V • Achilles Heel, Part VI • Covenant Of Soul, Part VII • Face To Face, Part VIII • Disintegration, Part IX • Aftermath I, Part X • Aftermath II, Part XI • Aftermath III


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Edge Of Sanity - Crimson II (0198028970013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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