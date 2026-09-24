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Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка

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Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 3
Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 4
Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 5
Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 3
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 4
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 5
  • Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carpark
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Carpark
Barcode
[0677517004212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wedding Bell, You Came To Me, Gila, Turtle Island, Holy Dances, All The Years, Heart Of Chambers, Some Things Last A Long Time, Astronaut, D.A.R.L.I.N.G., Home Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) - отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться атмосферой музыки группы Beach House. Альбом "Devotion" - это настоящая жемчужина инди-рок музыки, пронизанная меланхолией и глубокими эмоциями. Каждая композиция переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Виниловая пластинка Beach House / Devotion (2LP) предоставляет уникальную возможность ощутить все оттенки и нюансы этого великолепного альбома. Качественное аналоговое звучание на виниле раскрывает всю глубину звуков и создает атмосферу, которая не оставит равнодушными истинных ценителей музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) и погрузиться в волшебный мир звуков, который оживает на вашем вертушке.

Отзывы о товаре Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Carpark
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Carpark
Barcode
[0677517004212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Devotion
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wedding Bell, You Came To Me, Gila, Turtle Island, Holy Dances, All The Years, Heart Of Chambers, Some Things Last A Long Time, Astronaut, D.A.R.L.I.N.G., Home Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) - отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию и насладиться атмосферой музыки группы Beach House. Альбом "Devotion" - это настоящая жемчужина инди-рок музыки, пронизанная меланхолией и глубокими эмоциями. Каждая композиция переносит слушателя в мир романтики и ностальгии. Виниловая пластинка Beach House / Devotion (2LP) предоставляет уникальную возможность ощутить все оттенки и нюансы этого великолепного альбома. Качественное аналоговое звучание на виниле раскрывает всю глубину звуков и создает атмосферу, которая не оставит равнодушными истинных ценителей музыки. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Beach House / Devotion (2LP) и погрузиться в волшебный мир звуков, который оживает на вашем вертушке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Devotion (0677517004212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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