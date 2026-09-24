Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715227
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964165869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Horse, Rabbit Hole (Cowards. Pt. 1), Jim Jones (Cowards. Pt. 2), Hallucinations, Wolves (Love & Light), Karma Goddess, Blood Out In The Fields, AI Phobias, Shocked At The End Of The World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка
Титаны хард-рока Chevelle получившие платиновый статус возвращаются с первым альбомом за почти пять лет, «Bright as Blasphemy ». Альбом, включающий недавний сингл «Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)», демонстрирует блестящую форму группы, удостоенной премии «Грэмми».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964165869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chevelle
Альбом (сингл)
Bright As Blasphemy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Pale Horse, Rabbit Hole (Cowards. Pt. 1), Jim Jones (Cowards. Pt. 2), Hallucinations, Wolves (Love & Light), Karma Goddess, Blood Out In The Fields, AI Phobias, Shocked At The End Of The World
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Титаны хард-рока Chevelle получившие платиновый статус возвращаются с первым альбомом за почти пять лет, «Bright as Blasphemy ». Альбом, включающий недавний сингл «Rabbit Hole (Cowards, Pt. 1)», демонстрирует блестящую форму группы, удостоенной премии «Грэмми».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chevelle - Bright As Blasphemy (coloured) (4099964165869) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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